Mira, uccise l’ex marito della compagna: annullato il processo

La Cassazione ha annullato il processo di secondo grado che aveva portato alla condanna a 9 anni e 8 mesi di Simone Meggiato, il consulente informatico processato per aver ucciso a colpi di pistola, la notte del 4 luglio 2020, Andrea Baldan, l’ex marito della compagna.

L’annullamento con rinvio alla Corte d’Appello, da parte della Cassazione, è limitato al mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione.

Questa riapertura parziale potrebbe portare ad uno sconto di pena per l’imputato. In primo grado, la pubblico ministero Alessia Tavarnesi contestò l’omicidio volontario, ma non la premeditazione: concesse le attenuanti per il fatto che l’imputato fosse incensurato e tenuto conto dello sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato, la pm aveva chiesto una condanna 12 anni e 4 mesi.

Il giudice Luca Marini condannò l’uomo a 12 anni. Gli avvocati difensori Tiziana Nordio e Tommaso Bortoluzzi hanno invocato la legittima difesa – e, in subordine, l’omicidio preterintenzionale – sostenendo che Baldan perseguitava Meggiato e l’ex moglie, incapace di rassegnarsi alla fine del suo matrimonio, tanto da essere stato denunciato da lei per stalking.

Quella notte si era presentato al cancello di casa dopo le 22 e Meggiato era sceso portandosi appresso la sua pistola come deterrente.

Per la difesa, Baldan – alterato dall’alcol – si sarebbe avventato su Meggiato, colpendolo. «L’imputato ha creato le condizioni per provocare Baldan e avere la scusa per usare la sua pistola», sostiene invece dal fronte opposto l’avvocato di parte civile Matteo Scussat, legale dei familiari dell’uomo, per il quale l’omicidio sarebbe stato invece pianificato, parlando di “dolo intenso”.

Baldan era un ex atleta del lancio del peso. Chi lo conosceva lo descriveva come un “gigante buono”, che però non aveva psicologicamente retto alla rottura del suo matrimonio.

I legali di Meggiato per il momento non commentano la decisione della Cassazione. Attendono di leggere le motivazioni della decisione per capire perché altri punti del ricorso non sono stati accettati.

«È una sentenza importante», commenta l’avvocato Matteo Scussat, legale dei familiari di Andrea Baldan, «perché fa giustizia sull’omicidio volontario riconoscendo che non si parla di attenuante della legittima difesa, ma solo della provocazione. Noi sosteniamo che quella di Meggiato è stata una reazione assolutamente sproporzionata».