«Appiedare gli spacciatori»: a Mestre monopattini e bici nel mirino della polizia locale

Terza riproposizione, ma stavolta per sei mesi, per l’ordinanza del sindaco che vieta l’uso di monopattini e biciclette elettriche agli spacciatori in azione in città.

In accordo con il prefetto di Venezia e con la collaborazione delle forze di polizia in appoggio ai controlli della Polizia locale, viene rinnovata per altri 180 giorni la disposizione che mira ad appiedare gli spacciatori, che sono ritornati – si evidenzia nel provvedimento del primo cittadino – ad utilizzare questi mezzi, spesso quelli in sharing (ovvero in affitto pubblico) per gli spostamenti tra Mestre e Marghera, utilizzando in particolare il sottopasso di via Dante e il collegamento con via Rizzardi verso il centro di Marghera.

Chiaro l’obiettivo: appiedare gli spacciatori. Il provvedimento mira a multare, con sanzioni amministrative e con il sequestro dei mezzi, quanti utilizzano monopattini e bici elettriche non per lavoro o svago ma perché dediti ad attività criminali. Il provvedimento vale solo per i non residenti nel Comune o per le persone che non possono dimostrare di essere addetti a funzioni lavorative presso uffici, negozi, attività del Comune o ancora non sono studenti che frequentano le scuole o le università della città. Misure, ovviamente, applicate nell’ambito di indagini e controlli sul mondo dello spaccio cittadino.

L’ordinanza del sindaco riguarda tutta l’area del quartiere della stazione, sia le vie laterali della zona del Piraghetto, via Trento e il sottopasso di via Dante che collega Mestre a Marghera.

Ma vale anche nell’area a ridosso di piazza Ferretto, tra via Carducci, via Cappuccina e via Miranese e le laterali che collegano corso del Popolo alla stazione. Proprio in queste zone nelle ultime settimane è aumentata l’allerta generale per la presenza di spacciatori che si stanno evidentemente spostando, per i loro traffici, dalla zona della stazione, quotidianamente vigilata da polizia, carabinieri, Finanza e polizia locale.

A Marghera il provvedimento, oltre che nel sottopasso, vale fino a piazzale Giovannacci e via Ulloa.

Anche da Marghera i cittadini, stanchi, preparano raccolte firme ed esposti.

L’obiettivo, condiviso con il prefetto Michele Di Bari, è quello di consentire non solo alla polizia locale ma a tutte le forze dell’ordine, impegnate da mesi in pattuglioni interforze, spesso con gli elicotteri, di contribuire ad appiedare i gruppi criminali. Nell’ordinanza si spiega anche che finora il provvedimento ha dato risultati utili tanto che i vari comandi delle forze dell’ordine ne hanno «chiesto la reiterazione».

A Mestre e Marghera si tratta della terza ordinanza emessa dal Comune. La prima risale al dicembre 2022, valida per 90 giorni. A marzo 2023 il provvedimento è stato rinnovato per altri 90 giorni. Ora si arriva alla terza proroga con una efficacia di sei mesi, fino alla fine di aprile 2024.