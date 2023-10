Entrano nella chat di famiglia, messaggio truffa sul cellulare: il caso a Cavallino-Treporti

Messaggio truffa ai genitori da parte di una banda che ha finto di essere loro figlia: «Mi si è rotto il telefono ho bisogno urgentemente di comprarne uno nuovo».

I genitori di una ragazza di Cavallino-Treporti, che vive a Jesolo, non hanno esitato a inviare i soldi in una carta ricaricabile intestata apparentemente alla figlia. Hanno versato 990 euro. Ma è risultata una truffa ben architettata.

Vittima, una famiglia del litorale di Cavallino-Treporti che solo la sera, quando finalmente la figlia si è messa in contatto, ha scoperto di essere stata raggirata in modo misterioso, entrando probabilmente anche nelle loro chat private.

«Non riesco a contattarvi con il mio numero», aveva scritto in un messaggio su whatsapp la presunta figlia, «perché il telefono cellulare si è rotto, per favore fatemi una ricarica per acquistarne subito uno nuovo».

I genitori al momento del ricevimento del messaggio sulla piattaforma non ci hanno pensato due volte e con i codici forniti hanno versato il denaro.

Hanno provato a contattarla, ma il suo numero risultava effettivamente irraggiungibile. Erano stati contattati da un altro numero, con la scusa che il cellulare era stato perso, ma non l’hanno più raggiunta se non a sera.

La famiglia è abituata a comunicare con whataspp e non di rado capita che la figlia, se ha necessità di ricaricare la carta, si rivolga ai genitori.

«Sono stati davvero bravi» racconta la mamma, Z.M., di Cavallino-Treporti, «perché non siamo riusciti a trovarla per tutto il giorno e credevamo avesse davvero avuto questo inconveniente rompendo il telefono. Sono riusciti a entrare nelle nostre chat e anche a fare in modo che lei non fosse più rintracciabile. Solo la sera, quando ci ha chiamato, le abbiamo chiesto cosa fosse capitato e lei è caduta dalle nuvole. Allora abbiamo capito di essere stati truffati e di aver speso a vuoto 990 euro che i truffatori si sono intascati». «Abbiamo denunciato questo episodio ai carabinieri e la polizia postale», conclude amareggiata la mamma, «e adesso vogliamo che la gente sappia anche di questa truffa telefonica».

Finora si tratta di uno dei primi raggiri messi a segno con questa tecnica che si aggiunge alle numerose altre architettate che vanno dal rubare carte bancomat e di credito risalendo poi ai codici per prelevare, fingersi esponenti delle forze di polizia o avvocati che chiedono denaro a genitori o nonni con la scusa di grossi problemi con la legge di figli e nipoti e altre ancora.