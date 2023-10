Capanno in fiamme, paura a Camponogara

Momenti di paura domenica sera a Calcroci di Camponogara in via Sabbioni dove è andato a fuoco un capanno ridosso di una abitazione. Le fiamme hanno cominciato a svilupparsi alte verso le 18.30. Nel capanno erano riposti attrezzi da lavoro e anche della benzina contenuta in una tanica, per far funzionare dei mezzi lì riposti.

Le fiamme in poco tempo si sono levate alte e del gran fumo nero è stato visto alzarsi dal luogo dell’incendio. I proprietari della casa hanno chiamato immediatamente i pompieri che sono stati allertati e sono arrivati sul posto in poco tempo con tre squadre da Mira, Cavarzere e da Mestre con una autobotte.

Sul posto per verificare cosa fosse successo sono arrivati anche i carabinieri di Camponogara. I pompieri hanno contenuto l’incendio evitando che si propagasse all’abitazione e alle case vicine. Solo gli occupanti della casa contigua all’abitazione sono stati allontanati temporaneamente dalla casa. Della situazione che in tarda serata è rientrata, si è interessato anche il sindaco Antonio Fusato.