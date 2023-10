Ventenne accoltellato a Bibione, ci sono quattro indagati

Quattro ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni, tutti residenti nella città di Latisana, sono stati iscritti nel registro degli indagati venerdì, per i reati di minacce e di lesioni aggravate, in merito all’accoltellamento del ventenne di Portogruaro, Nikolas Ghezzi, raggiunto da un fendente al polmone la mattina dell’ultima domenica dello scorso agosto.

Si tratta di due ragazzi di origine kosovara e di altrettanti di origine albanese.

Giovedì prossimo ci sarà a Bibione l’incidente probatorio. È la svolta per un episodio avvenuto due mesi fa, nella stessa notte in cui una ragazza poco meno che ventenne dei dintorni di Udine subì uno stupro senza che poi abbia presentato ancora una denuncia.

La notte più brutta di tutta l’estate di Bibione, peggiore persino rispetto a quella del 16 agosto che vide protagonista una zuffa che per motivi di droga coinvolse una ventina di ragazzi, è stata quindi ricostruita, nei minimi dettagli, dai carabinieri.

Nikolas Ghezzi, un ragazzo tranquillo e senza precedenti, stava tranquillamente ballando allo Shany, noto locale di Bibione poi chiuso per dieci giorni a settembre per ordine del questore Bonaccorso.

Ghezzi venne coinvolto in una lite con il gruppo dei ragazzi di etnia albanese ma residenti in Friuli. Il litigio era nato da una banalità, un’incomprensione (come si disse a quel tempo) nata perché inavvertitamente, in pista, c’era stato un semplice contatto. I ragazzi protagonisti della lite furono cacciati dal locale.

In un secondo momento, fuori dallo Shany, Ghezzi incontrò nuovamente i quattro ragazzi con cui aveva avuto da discutere per motivi banali poco prima. A quel punto uno dei ragazzi ha vibrato una coltellata a Nikolas, con l’obiettivo probabilmente di fargli male (o di ucciderlo, ma questo lo stabiliranno eventualmente i giudici a Pordenone).

Una volta inferta la coltellata il gruppetto dei quattro ragazzi è scappato via. Nikolas Ghezzi è stato messo in salvo dagli operatori sanitari intervenuti in suo aiuto e dall’equipe medica dell’ospedale di Portogruaro, che lo aveva sottoposto a un intervento chirurgico.