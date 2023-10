Strage di Mestre, gli altri autisti della società “La Linea” sentiti dai carabinieri

Sentiti dai carabinieri del Nucleo Investigativo alcuni autisti de “La Linea Spa”. Si tratta di persone informate sui fatti e a quanto pare sarebbero stati sentiti gli autisti che avevano usato, nei turni precedenti, i due autobus coinvolti negli altrettanti incidenti.

Le domande hanno riguardato vari aspetti e non solo questioni tecniche collegate ai bus. Infatti gli interrogativi da sviluppare, come richiesto dalla Procura, riguardano la funzionalità dei due bus elettrici, la loro manutenzione e poi come vengono svolti i turni di lavoro. Su questo secondo aspetto hanno puntato il dito, ancora prima degli incidenti i sindacati. Anche se all’interno de “La Linea Spa”, il sindacato non è presente.

Come avviene per tantissime aziende di trasporto di persone, private, ma anche pubbliche il sindacato denuncia la qualità del lavoro fatto di turni massacranti perché spezzati. Un dipendente è a disposizione dell’azienda anche 13 ore al giorno per poi lavorane sei-sette in turni spezzati di due.

Nelle ore che non guida può rimanere fermo in una qualsiasi parte del territorio senza servizi o luoghi dove stare. Situazioni che creano malesseri e tensioni emotive, soprattutto se si pensa alle famiglie. Tra le altre cose le paghe sono veramente basse. Mediamente un autista viene pagato 1300 euro al mese. Queste buste paga spingono alcuni che hanno meno potere contrattuale ad accettare ulteriori compromessi per portare a casa qualche euro in più.

I sindacati hanno spiegato che per capire come vanno le cose in certe aziende di trasporto basta guardare nelle buste paga, nel programma dei turni lavorativi e in quello dei riposi.

Magari è la volta buona per verificare perché nessuno vuole più fare questo mestiere. Sono sempre di più gli autisti che si licenziano dalle varie società e queste sono costrette a cercare dipendenti all’estero in particolare nell’est Europa, e di recente in Argentina tra gli oriundi.