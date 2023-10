Il colore delle tovaglie fa litigare due ristoranti a Rialto: «Così mi ruba i clienti»

La guerra delle tovaglie finisce in tribunale. Una guerra di tovaglie simili stese sui tavoli di due noti ristoranti di Rialto e che il titolare di uno degli esercenti accusa l’altro di usare per confondere i clienti e portarli ai propri tavoli.

Il processo si sta celebrando davanti al giudice Stefano Manduzio. E nell’udienza di venerdì è stato sentito Massimo Nordio, 59 anni, titolare della Trattoria Antica Torre, che si trova in Pescheria.

Il ristoratore, assistito e difeso dall’avvocato Pier Vittor Grimani, è imputato di concorrenza sleale. Secondo l’accusa che lo ha fatto finire sul banco degli imputati, in qualità di ristoratore «poneva in essere condotte tali da turbare la libera concorrenza e in particolare l'esercizio dell'attività commerciale limitrofa,”Vini da Pinto”». Altro locale storico che si trova nello stesso campo della Pescheria.

Secondo l’accusa Massimo Nordio, in particolare, «utilizzando volutamente tovagliati, arredi e attrezzature analoghe a quelle del vicino locale ristorante induceva la clientela a sedersi nel proprio plateatico, otteneva di sviare i clienti che accedevano all'altro locale, deviandola verso il proprio esercizio. Il comportamento contestato si riferisce al periodo che va dalla fine del 2017 al luglio del 2018. A portare in aula Nordio è stato il nuovo titolare di “Vini di Pinto”, l’egiziano Gorgy Shenouda, 45 anni, tutelato dagli avvocati Nicoletta Capri e Francesco Acerboni.

L’imputato in aula si è difeso sostenendo che nella sua scelta delle tovaglie non c’era certo l’intenzione di danneggiare il collega concorrente.

Addirittura ha sostenuto che in passato, quando c’era l’altro titolare, era già capitato che i tavoli che si trovano su plateatici vicini, avevano tovaglie simili. Secondo Nordio si tratta solo di casualità. L’udienza è stata anche l’occasione di conoscere riti e comportamenti di chi lavora nel settore della ristorazione come i cosiddetti “buttadentro” in campo o in calle, usati per strappare i clienti ai locali concorrenti.