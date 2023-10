Peggy Pasian, la “farfalla” della ginnastica, si è spenta pochi mesi dopo il matrimonio

Avrebbe compiuto 44 anni il prossimo 28 ottobre. Ma la malattia è arrivata all’epilogo prima di poter festeggiare.

Ieri si è spenta Peggy Pasian e tutto il mondo della ginnastica artistica piange una vera insegnante e guida per tante giovani atlete del Veneto Orientale.

Originaria di Jesolo, da anni residente a San Donà con la famiglia, era direttrice tecnica e sportiva della GymArt Accademy.

Due anni fa la diagnosi di un tumore che non le ha dato tregua. E ieri è spirata a casa, attorniata dall’amore del marito e delle figlie a lei legatissime. Non è ancora stata fissata la data dei funerali, che saranno celebrati a San Donà la settimana prossima.

Peggy Pasian lascia il marito Manuel Dagonfo, le figlie Maila di 23 anni, anche lei insegnante di ginnastica artistica, e Veronica, la più piccola.

Pasian aveva praticato la ginnastica sin da bambina, diventando presto insegnante. Il suo era un talento innato che ha saputo coltivare con il duro lavoro in palestra, tra sudore e sorrisi di chi ha trovato la sua strada e serenità, facendone anche una professione.

Le allieve la immaginano ancora immersa nella polvere di magnesia prima di una esibizione, prima di cimentarsi con un esercizio tra i più difficili. Lei volteggiava come poche atlete sanno fare e la sua tecnica di insegnamento era impareggiabile, raccontano.

La sua era una autentica vocazione. Nel 2008 a Jesolo nasceva la prima GymArt Academy e circa 10 anni dopo la sede è stata aperta anche a San Donà in via Trezza, nella zona industriale, dove, oltre alla ginnastica artistica, si pratica anche il parkour, disciplina che consiste nell’affrontare con gesti acrobatici dei particolari percorsi a ostacoli.

Peggy Pasian era molto conosciuta a Jesolo e a San Donà, dove ha cresciuto tante giovani ginnaste, e anche a Jesolo, dove era nata e aveva mosso i primi passi di questa disciplina tanto affascinante. Fino a settembre era ancora attiva nei social, promuovendo i corsi e le iscrizioni per la stagione invernale alla sua scuola.

La malattia non era certo un ostacolo per lei che ha sempre guardato avanti, leggera e soave, lo sguardo fermo, la forza esplosiva che dall’interno non l’ha mai abbandonata.

Con la società di San Donà di Piave, presieduta dal padre Giovanni, era riuscita a organizzare due edizioni del torneo di artistica femminile tra i primi in Italia e nel mondo, poi il Trofeo “Città di Jesolo” che era diventato una tradizione per la città balneare. A Jesolo si sono esibite future campionesse del calibro di Simone Biles.

Una donna forte, ma che sapeva essere dolce e comprensiva e che ha sempre insegnato i valori della ginnastica nel processo di maturazione dei suoi allievi. Quest’estate aveva coronato il sogno del matrimonio, anche se la salute la costringeva a entrare e uscire dagli ospedali. Manuel le è stato vicino fino alla fine.

Lascia anche il padre Giovanni, mentore che ha sempre supportato la sua passione ginnica. Ieri tutto il movimento della ginnastica italiana, dal Presidente Gherardo Tecchi fino al Consiglio Direttivo Federale, si è unito al dolore della famiglia. —