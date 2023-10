Noale in lutto, morta l’avvocatessa Silvestrina Patron

«Una perdita grave, un grande vuoto per la comunità di Noale e per il mondo dell'avvocatura veneziana». Dopo una lunga malattia venerdì 20 ottobre si è spenta a 63 anni Silvestrina Patron, “Silvi”, come amava farsi chiamare da tutti, stimata avvocatessa che operava da trent'anni nello studio Morosin & Partners di Noale occupandosi principalmente di diritto civile ma non solo.

E’ stato lo stesso avvocato Alessio Morosin, fondatore e titolare dello studio legale assieme ad altri colleghi associati, ad annunciare la triste notizia su Facebook che ha lasciato interdetti amici e conoscenti che ne apprezzavano le doti professionali e umane. Lottava con pervicacia da due anni e mezzo contro una grave malattia, convinta che prima o poi avrebbe vinto la sua battaglia ma che, alla fine non le ha lasciato scampo.

Ma seppure in uno stato di salute precario rivolgeva sempre il pensiero anche a chi, come lei, stava vivendo momenti di sofferenza per cercare di fare qualcosa per migliorare i servizi sanitari offerti ai malati. Lascia il fratello Nico, proprietario del Risto Bar Mangiafuoco, sempre a Noale e la nipote Giada Aurora. «Una donna tenace» la descrive il fratello «una guerriera, grande lavoratrice, sempre presente e disponibile. Amava cucinare, curare i fiori, la musica, cantare e viaggiare».

«Era una persona straordinaria» la ricorda Morosin «di una umanità e vivacità uniche. Generosa, cordiale, grintosa in udienza, seguiva la parte civile ma anche questioni matrimoniali e si prodigava anche nelle amministrazioni di sostegno, il che dimostra il suo estremo altruismo. Era anche all'interno della Camera arbitrale di Venezia per la mediazione, a testimonianza della sua costante ricerca di una soluzione delle controversie. Aveva una capacità di vedere sempre la soluzione dei problemi, abbiamo avuto un bellissimo rapporto perché con lei era facile approcciarsi. Abbiamo perso un patrimonio unico di valori professionali e umani, la comunità noalese ha perso molto».

«Mi spiace tantissimo» si unisce il collega avvocato Paolo Dalla Vecchia «Avevo un'alta considerazione e stima professionale per il suo impegno sempre discreto e disponibile».

I funerali avranno luogo martedì prossimo, 24 ottobre, alle 14.30 nella Chiesa arcipretale di Noale dove il feretro arriverà, trasportato dall'ospedale civile di Noale. Il rosario verrà recitato la sera di lunedì, alle 20 nella chiesa dell'Assunta.