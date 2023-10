Il cibo tira Mestre. Su&Ke punta sul fusion: cocktail, sushi e pokè. E sta per aprire Panda Fly

Il turnover è alto in città, a tirare di più è il settore del food, specialmente quello veloce, delivery, take away e nuove forme miste farcite di contaminazioni che piacciono a turisti e stranieri.

Così in via Piave, poco dopo il supermercato Alì, ha aperto da qualche giorno Su&Ke, che sta per sushi bar e pokè, un locale gestito da cinesi, che però ha assunto anche italiani, dove si può mangiare il classico sushi, ma anche hawaiano poke in varie versioni gustose e appetitose. Dietro il bancone ci sono Isabella e Davide, che preparano invitanti cocktail di grido. Ma il locale apre già al mattino per la colazione, per poi proseguire fino a sera.

E punta sui tantissimi turisti che transitano lungo via Piave. Sicurezza al primo posto: «Ci teniamo» spiegano «che il locale diventi anche un punto di riferimento, ma soprattutto vorremmo migliorare quest’area contribuendo anche noi».

I sorrisi di chi lavora all’interno, promettono davvero bene.

Poco oltre, davanti al Coffee Break di Ernesto Rosapepe, dovrebbe a aprire a stretto giro, i lavori son quasi terminati, il nuovo Panda Fly, fast food cinese con la “h”, fratello di Chicken Fly, che si trova a fianco. Sarà una sorta di tavola calda.

Rumors danno per imminente, anche se ci vorrà un po’ di più, la riapertura dell’ex bar Piave. Ai Folli si spostano in centro. Mentre lascia una presenza importante in via Piave, il bar Al Cucciolo, di Lucia Niero, che si riposa dopo tanti anni di lavoro.

E oggi, in via Fapanni, inaugura Idexè, dedicato all’abbigliamento di bambini e ragazzi, in una zona centralissima di fron, al posto dell’ex gastronomia Secco.

Da Alvise Canniello, direttore Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, arriva tempestivo un grande in bocca al lupo all’imprenditrice per la nuova apertura in città: «È un bel segnale per Mestre, anche se il rapporto sfitti-aperture rimane purtroppo negativo e, anche in questo caso, l’attività sostituisce quella storica e precedente della gastronomia Secco, il sistema-città tiene, riconfermandosi capace di accogliere nuove iniziative imprenditoriali che avranno ricadute positive sull’area limitrofa».

Oltre al coraggio e all’intraprendenza di chi ha aperto, Confesercenti plaude la piena collaborazione dei proprietari dell’immobile senza il cui accordo, con probabilità, non si sarebbe aperto il negozio. “Lo diciamo da sempre, è fondamentale la collaborazione dei proprietari degli immobili».