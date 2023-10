Portogruaro: trovata morta nel suo letto Gabriela Salgau, miss e modella

Addio alla regina di bellezza, che aveva trovato un futuro in Italia per sé e i figli. E proprio loro due hanno dato l’allarme. Trovata morta a letto ieri (venerdì) sera alle 23 Gabriela Salgau, la Gabri, miss e donna che lavorava nel mondo della moda e della fotografia. Aveva 51 anni.

Un primo piano di Gabriela Salgau

Sul posto sono accorsi rapidamente gli operatori sanitari. Gabriela era residente a Portogruaro in una piccola stradina a ridosso dell’ospedale nel rione della Beata Maria Vergine. Dai primi accertamenti ad ucciderla sarebbe stata un malore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Portogruaro.

Gabriela aveva partecipato a numerosi concorsi di bellezza anche per donne mature riscuotendo un grande successo. Conosciuta anche nel mondo scolastico per la presenza dei figli aveva legato molto con la comunità locale. Era anche attivista per la lotta alla violenza di genere.