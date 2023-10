Personale cercasi in tutto il Basso Piave. Da Atvo ai locali tanti posti vacanti

Ricerca di personale, il problema si sposta dal litorale all’entroterra. Trovare baristi, camerieri e cuochi è diventata impresa impossibile dopo la stagione estiva. Chi ha lavorato in estate è adesso in ferie o desidera fermarsi, mentre in generale i giovani non cercano impiego.

Anche all’Atvo si cercano giovani da inserire a tempo indeterminato come autisti. Dopo il bando della scorsa fine primavera, che prevedeva la garanzia della copertura del 90% della spesa per la patente da parte della stessa azienda di trasporti del Veneto Orientale, parte un altro progetto. È il percorso di specializzazione tecnica superiore. «Come specificato dal progetto», spiega il presidente Atvo, Fabio Turchetto, «l’obiettivo è fornire ai futuri conducenti le competenze e conoscenze per operare in modo efficace e responsabile nel settore del trasporto pubblico locale. Il progetto è rivolto a 16 persone per il conseguimento gratuito della patente D + DE e CQC (abilitazione al trasporto pubblico dei passeggeri) per la conduzione di mezzi per il trasporto pubblico cui farà seguito lo stage in Atvo».

Alla birreria “Tana del Luppolo”, storico locale in via Calnova, il titolare Cristian Bedin si è sfogato in un video poi rilanciato in rete con centinaia di visualizzazioni. Ha precisato che il locale è pronto ad assumere e formare chi non ha esperienza, ma almeno buona volontà. E mette a disposizione l’alloggio per chi arriva da lontano, visto che in zona non si trovano persone interessate. Alla birreria hanno lavorato e sono maturati tanti giovani volenterosi, spesso studenti o ragazzi.

«Si presentano molti ragazzi con problemi, svogliati e privi di motivazione», spiega, «che non vogliono magari lavorare fino a tardi o nel fine settimana, desiderano stare con la famiglia e soprattutto con gli amici, filosofia di vita molto in voga nei giovani d’oggi. Capisco lavorare per vivere, e non vivere per lavorare, tuttavia a fine mese dobbiamo fare i conti con le spese e quindi ci vorrebbe un po’ più di responsabilità».

I più volenterosi sono paradossalmente i giovanissimi, di 16, 17 anni, ma assumerli è impossibile. Ivano Bottan, al Kris bar di Caposile, altro bar e “pit stop” obbligato per chi si dirige verso le spiagge, ha affisso un cartello all’ingresso in cui propone un posto di lavoro annuale: «Si parla, tra tredicesima e quattordicesima», dice, «di 1.500, 1.600 euro al mese di paga, eppure non si trovano ragazzi e ragazze interessati. Si informano, poi sentono parlare di orari e qualche sacrificio e rinunciano.

Un bel problema da affrontare per il nostro settore, soprattutto d’inverno quando la stagione è terminata». —