Affitti turistici e cedolare secca al 26%, i proprietari di Venezia pronti allo sciopero

La notizia ha l’effetto di un fulmine a ciel sereno a Venezia, dove da mesi si discute – e ci si divide – sulle locazioni turistiche e i B&B. Nella manovra di bilancio del governo Meloni è previsto anche l’aumento della cedolare secca per chi affitta abitazioni per locazioni brevi o per fini turistico– ricettivi. Aumento previsto, così riporta il quotidiano La Repubblica, dal 21 al 26%.

Rimane la tassazione minima al 10% nelle città dove sono in corso i patti territoriali per gli affitti concordati tra enti locali e associazioni e sindacati di inquilini e proprietari.

La notizia dell’aumento al 26 per cento della cedolare secca per affitti brevi e B&B, scatena l’immediata reazione del fronte dei locatori turistici.

«Stiamo lavorando come Abbav con Fiap, Confedilizia e il gruppo AlbaA di Roma per contestare in tutte le sedi, anche legali, il progetto sulle locazioni brevi della ministra Santanché», dice Ondina Giacomin, storica “voce” del mondo dei B&b veneziani. «E contiamo di mobilitarci come annuncia Edoardo Nestori, presidente dell’associazione locatori turistici del Veneto, con lo sciopero della categoria. A Verona pensano di farlo per il Vinitaly. Noi, a Venezia, potremmo scioperare per il Carnevale o la Biennale».

Il clima si fa surriscaldato dopo le proteste per la bozza di regolamentazione sugli affitti brevi, che a Venezia vede il Comune autorizzato, caso unico in Italia, a regolamentare il settore fin dal 2022. La polemica è totale.

Elena Fiorani, portavoce dell’associazione “Bre.Ve” spiega: «L’incremento dei prezzi sarà inevitabile esattamente come accade per qualunque altro bene», dice. «Personalmente mi sento di dire che sembra un favore agli albergatori che continuano a sostenere che facciamo concorrenza sleale alla ricettività alberghiera perché la locazione breve usufruisce di una tassazione più bassa, a loro dire: ribadisco che si tratta di mercati ben differenti e che non sono in competizione tra loro perché chi utilizza l’albergo lo fa per i servizi che solo questo tipo di struttura può offrire, mentre chi utilizza gli appartamenti è un viaggiatore che cerca di vivere il luogo che sta visitando in maniera diversa, immersiva, da cittadino, anche se per pochi giorni».

Bre.Ve è in netta polemica con Federalberghi sul fenomeno dell’overtourism.

Dall’osservatorio “Ocio” di Venezia dicono che «si spera che l’extra gettito ricavato da questo aumento sia destinato principalmente a finanziare progetti di nuove abitazioni/manutenzione dell’esistente, soprattutto in città altamente turistiche nelle quali la residenzialità è sotto pressione anche a causa del turismo».

La cedolare secca per le locazioni brevi turistiche è per Ocio un regime iniquo, che favorisce l’affitto ai turisti. E avvisa la politica. «Non si pensi così di aver sistemato il fenomeno affitti brevi, per il quale urge quanto mai una regolamentazione a livello nazionale (si veda proposta di “Alta Tensione Abitativa”)». E poi parla l’Unione Inquilini con Matelda Bottoni: «Alzare la cedolare secca sul libero mercato è il minimo dovuto a chi affitta responsabilmente a residenti, lavoratori e studenti, unici casi in cui la cedolare è dovuta al 10%. L’aumento per chi lucra non è neppure sufficiente».

Martedì 24 ottobre l’Uppi, unione piccoli proprietari, sarà al Senato in audizione.

Valerio Lastrucci si dice favorevole a una cedolare secca al 26% per agire nei centri storici ad alta tensione abitativa. Da Venezia era partita la proposta di revisione della tassazione, portandola al 26% fino a 85 mila euro, per poi passare a una fiscalità progressivo (come per le partite Iva). Misura, spiega Lastrucci, utile a ridurre la concorrenza con il mercato della residenza e generare entrate fiscali e tributarie per politiche di welfare.

Ma contemporaneamente, dice Lastrucci, serve aumentare «i benefici fiscali per chi affitta a residenti e stipulare convenzioni che coprano dai rischi di morosità e mancato rilascio alla scadenza, a favore di chi affitta a certe condizioni al residente». Come la convenzione di Venezia in vigore dal 1994.