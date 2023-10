San Donà, l’addio di Francesco prima di morire a 32 anni: «Ora andrò con la mamma»

È morto mercoledì 18 ottobre mattina all’ospedale di San Donà dicendo al papà solo poche ore prima: «Ora andrò con la mamma».

Francesco Basso, 32 anni, aveva perso la mamma Ornella 18 anni fa per un tumore al fegato, lo stesso che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari e degli amici a lui più legati.

Lascia il papà Luciano, 68 anni, responsabile del magazzino e della logistica alla Fiel Impianti Spa di Ceggia, la zia Gabriella, i parenti e gli amici a lui più affezionati.

La lunga malattia

A giugno le sue condizioni si erano aggravate per il tumore che aveva colpito il fegato, ma già a 19 e 21 anni era stato colpito dal linfoma di Hodgkin, tumore del sistema linfatico, cui era seguita anni dopo un’epatite c e il coma per 40 giorni a causa di una broncopolmonite infettiva.

Dopo l’epatite, dalla quale era riuscito a riprendersi con forza e coraggio, era in attesa del trapianto di fegato, quando poi le condizioni sono peggiorate e non c’è stato più niente da fare fino a mercoledì mattina, giorno in cui si è spento poco dopo l’alba. Il padre era andato a trovarlo la sera prima. Desiderava tornare a casa per l’ultima volta, ma non è stato possibile.

I funerali saranno sabato 21 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Mussetta. Il rosario sarà recitato venerdì 20 alle 20.30 nella chiesa dell’oratorio don Bosco. Il padre, con le onoranze funebri Bustreo, ha organizzato le esequie raccogliendo le offerte in memoria di Francesco e per la sua famiglia.

Luciano ha fatto per anni il volontario all’oratorio don Bosco e anche alla morte della moglie si era prodigato per una raccolta fondi con la quale aveva aiutato a studiare un giovane straniero nel suo Paese. Ora raccoglierà le donazioni per decidere come destinarle nel ricordo di suo figlio.

Chi era Francesco

Francesco era riservato e rispettoso. Ha lavorato alla Fiel di Ceggia assieme al padre fino a quando la salute glie lo ha permesso. Un anno fa le sue condizioni si sono aggravate e ha dovuto cessare il rapporto di lavoro a malincuore.

Amava la pesca e i cani, in particolare un pastore belga e altri cani che ha accudito con amore. Aveva studiato all’Inapli specializzandosi in termoidraulica prima di andare a lavorare a Ceggia assieme al papà, che opera nella stessa ditta da diversi anni.

Era appassionato di elettronica e computer, sempre pronto ad aiutare gli amici che avessero bisogno di un suo consiglio per riparare un terminale o programmarlo. Lo faceva volentieri, trovando sempre il tempo necessario per chi gli chiedeva un piacere sapendo i trovare in lui un supporto. Una generosità che gli amici non dimenticheranno mai.

