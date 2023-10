A Noale biglietti sul parabrezza contro la sosta selvaggia davanti alla scuola

Ancora parcheggi selvaggi nell'area di sosta davanti alla Scuola Primaria Vittorino Da Feltre in via Giovanni Battista Rossi a Noale, in particolar modo negli orari di entrata e uscita degli alunni.

Nonostante, infatti, i divieti di accesso dalle 7.40 alle 8.25, dalle 13.05 alle 14 e dalle 15.45 alle 16.25, molti automobilisti indisciplinati ignorano la disposizione parcheggiando l'auto proprio in quell'area, prossima anche all'oratorio dove, nel pomeriggio i genitori vanno a prendere i bambini dopo le attività.

Tutto questo, però, mettendo a rischio la sicurezza dei bambini della scuola i quali una volta usciti dall'edificio scolastico si ritrovano in mezzo a un pericoloso viavai di veicoli.

Ma stavolta i genitori, estenuati ormai dal protrarsi di questa situazione hanno deciso di reagire apponendo sui parabrezza dei veicoli in questione dei gentili inviti a rispettare i divieti per assicurare l'incolumità dei bambini, innanzitutto. Una questione annosa ancora ben al di là dall'essere risolta. I cartelli di divieto ci sono ma spesso vengono ignorati.

La Polizia locale fa quello che può ma con gli organici ridotti all'osso non è in grado di essere sempre e ovunque sul territorio del Miranese.

Qualcuno propone di evitare di chiudere la via alle due estremità con delle transenne come si fa adesso con una mezza corsia comunque lasciata libera per i disabili e porre le chiusure a ridosso dell'entrata/uscita del parcheggio. In questo modo, con l'ausilio anche di una “nonna vigile” che fermi il traffico per l’attraversamento pedonale dei bambini, si eviterebbe almeno la movimentazione delle auto parcheggiate in divieto consentendo un’uscita in sicurezza.

«È una situazione che purtroppo si ripete ogni anno e su ogni strada in prossimità delle aree scolastiche», interviene Francesco De Marchi assessore alla viabilità, «e noi ogni anno inviamo la polizia locale ad effettuare controlli.

Per il periodo successivo il problema si attenua, salvo poi tornare tutto come prima. La speranza è che emerga un maggior senso di responsabilità degli automobilisti senza il quale nessun atto può essere efficace. L’impegno per l'amministrazione sarà quello di chiedere un ulteriore sforzo al nostro comando. Naturalmente rimango sempre disponibile al dialogo».