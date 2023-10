E’ morto lo storico barman dell’Harry’s Bar di Venezia Claudio Ponzio

Per decenni è stato il capo barman dell’Harry’s Bar, sacerdote del Martini migliore di Venezia, del Bellini copiato in tutto il mondo, una mano sulla bottiglia, l’altra sul bicchiere da riempire, lo sguardo attento a quel che faceva, a chi serviva, a chi stava varcano la porta del locale di Calle Vallaresso.

Dopo Arrigo Cipriani tra i tavoli, c’era Claudio dietro il bancone, Claudio Ponzio, entrato nella grande famiglia Cipriani quando era ragazzino e rimasto a miscelare cocktail fino al giorno della pensione, tredici anni fa.

Claudio Ponzio è mancato nei giorni scorsi, a 78 anni, e nonostante si fosse ritirato da tempo, per i camerieri e i clienti dell’Harry’s Bar era rimasto una figura indimenticabile, piccolo di statura, il naso importante, la giacca bianca immacolata, il sopracciglio alzato, gli occhi scuri con cui teneva sotto controllo il bancone che era la sua plancia.

Solo a lui, e a nessun altro né prima né dopo, Arrigo Cipriani concesse il permesso di spostare all’indietro di dieci minuti, venti al massimo, le lancette dell’orologio appeso dietro il bar. La prima volta fu per rasserenare un cliente che stava aspettando il proprio tavolo che ancora non era pronto.

L’inganno del tempo, che all’Harry’s Bar non basta mai, piacque e si ripeté nel corso degli anni. In molti, senza saperlo, hanno beneficiato di quei dieci, venti minuti in più, soprattutto a fine serata, quando, giunta l’ora di chiudere il locale, Ponzio regalava qualche minuto supplementare.

Ponzio era stato assunto dal fondatore dell’Harry’s Bar, Giuseppe, nel 1961, quando era poco più di un adolescente. Il suo primo incarico fu quello di cambiare i portacenere e pulire i tavoli. Mentre toglieva le briciole guardava, imparava, e pian piano salì di grado fino a diventare capo barman. Tanti i messaggi arrivati via social alla notizia della sua morte.

«Dopo Arrigo era lui il vero ministro degli Esteri», scrive il ristoratore Domenico Stanziani su Facebook, «una volta gli chiesi quanti Bellini facessero all’Harry’s Bar e lui, dopo cinque minuti, rispose “un miliardo”». I funerali si sono svolti nei giorni scorsi a Mestre.