Mestre, rapinato e preso a calci davanti all’hotel Bologna

La stazione di Mestre? È come stare in «trincea». Chi ci entra per prendere un treno, abbassa la testa e accelera il passo per togliersi dai (possibili) guai il prima possibile. Chi ci lavora a tutte le ore del giorno, invece, ha ormai raggiunto livelli di esasperazione massima.

Episodi di criminalità continui, quotidiani, costanti. L’ultimo? Un paio di giorni fa, davanti all’hotel Bologna. Ore 22.30, zona illuminata, senza angoli bui al riparo da attenzioni indiscrete. Ad avere la peggio un ragazzo di origini tunisine, picchiato a sangue con pugni e calci al volto da altri due stranieri che, alla vista degli agenti della polizia ferroviaria che costantemente pattugliano l’area, se la sono data a gambe.

Persi nel nulla e senza possibilità di essere accusati di alcunché, dal momento che la vittima non ha nemmeno sporto denuncia. Ci ha rimesso un marsupio, dei soldi, ha riportato ferite. Ma niente denuncia. Tant’è.

Martedì 17 ottobre invece è stato un altro ragazzo nordafricano a scatenare il Far West nel piazzale degli autobus a fianco della stazione ferroviaria. Mezzo nudo, si è messo anche ad urlare “Allah Akbar” in strada. Dopo aver rotto la vetrina di un negozio all’angolo con la biglietteria di Atvo in piazzale Favretti, l’uomo ha danneggiato pure l’ingresso di un centro di scommesse, gestito da cittadini arabi, all’ingresso di via Ca’ Marcello. Ammanettato e condotto all’interno della volante, il giovane a pedate ha rotto il finestrino dell’auto della polizia.

Ma gli episodi, come si diceva, sono costanti. E non mancano le volte in cui a farne le spese sono gli stessi agenti della Polfer impegnati nella stazione. Risse e colluttazioni a tutte le ore del giorno. E così, nelle ultime settimane, alcuni agenti sono stati refertati per alcune ferite in seguito agli interventi compiuti nell’area.

Sempre lo stesso il filo rosso che lega la maggior parte degli episodi: la droga. Mestre continua infatti a rivestire il ruolo di «ipermercato» degli stupefacenti. Qui una dosa costa sensibilmente meno rispetto al resto del Veneto.

E chi frequenta la stazione cerca proprio quello: sia che si tratti di vendere sia per comprare. Sono soprattutto questi ultimi ad assumere comportamenti molesti verso chi gli capita a tiro nel momento in cui l’astinenza si fa insopportabile. Ed è allora che nascono gli episodi di microcriminalità, i furti e i tentativi di rapina. Tutto pur di riuscire a comprare qualche dose.

I volti, ormai, sono noti. Sono una dozzina quelli più conosciuti e che ciclicamente spuntano fuori e si aggirano all’interno della stazione o nelle aree limitrofe. Nella maggior parte dei casi, tutti già deferiti all’autorità giudiziaria o comunque destinatari di fogli di via. Provvedimenti di cui, però, non si curano. I controlli messi in campo portano a risultati concreti. Come fa sapere la Questura, solo nel mese di settembre e di ottobre di quest’anno infatti, sono stati 11 i cittadini stranieri accompagnati presso il Cpr in attesa di essere rimpatriati nel loro paese d’origine e 6 rimpatri di stranieri irregolari. Ma la soluzione dei problemi alla stazione di Mestre è ancora lontana.