Jesolo Paese, esce di strada con l’auto e finisce nel canale Cavetta

Esce di strada in via Battisti a Jesolo Paese, una trentenne piomba nel fiume Cavetta davanti al ponte di ferro. Stamattina alle 7 la donna era al volante di una Opel corsa quando ne ha perso il controllo all'incrocio con via Roma sinistra.

L' auto ha sfondato la protezione metallica per piombare nelle acque del fiume che attraversa il Paese, fortunatamente senza rovesciarsi.

La donna non ha perso conoscenza ed è stata aiutata da altri automobilisti che si sono subito fermati.

L'autista di un furgone e altri automobilisti le hanno lanciato delle corde e anche catene alle quali si è aggrappata per risalire lungo la strada.

È stata dunque portata per precauzione in ospedale a bordo di un' autoambulanza del 118, ma non ha subito gravi conseguenze a parte lo choc iniziale.

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale di Jesolo. I sommozzatori dei vigili del fuoco e i colleghi con l' autogrù hanno recuperato il veicolo nel fiume.