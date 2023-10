Ceggia: è morto “Ciano” Ferraresi, per 40 anni anima del basket

Addio a Luciano “Ciano” Ferraresi, per oltre quarant’anni l’anima della pallacanestro a Ceggia. Cordoglio è stato espresso da tutto il mondo del basket del Basso Piave.

Luciano Ferraresi aveva 81 anni, metà dei quali passati su un campo di pallacanestro. Il Basket Ceggia è stato la sua grande passione, tanto che i familiari hanno voluto ricordarne la dedizione anche con un messaggio sull’epigrafe. “Ciano”, com’era soprannominato da tutti, aveva lavorato per una vita all’allora zuccherificio di Ceggia. Alla pallacanestro si era avvicinato alla metà degli anni Settanta e da allora non si era più allontanato.

Il basket più di una passione

Negli anni al Basket Ceggia ha fatto un po’ di tutto. Ha ricoperto il ruolo di segretario, dirigente e allenatore.

«Nella pallacanestro era impegnato a 360 gradi. Ha seguito intere generazioni di bambini ciliensi», ricorda la figlia Laura Ferraresi, «Li ha visti crescere tutti, da ragazzini fino a diventare adulti. Papà era una persona molto generosa. Tante volte, se una famiglia non poteva, pagava lui la retta o cercava in qualche modo di non fargliela pagare. Gesti che purtroppo oggi nelle società sportive non si fanno più. Piuttosto che lasciare a casa i bambini, interveniva lui. Per farli comunque giocare, dava loro il materiale. È stato sempre inclusivo».

Luciano Ferraresi lascia i figli Alberto e Laura e gli adorati nipoti Nicola, Stefano, Federico e Giulio. Pur continuando sempre a seguirlo come sport, aveva lasciato il ruolo attivo nel basket circa sei anni fa, per l’avanzare dell’età. Nel frattempo, l’eredità della pallacanestro a Ceggia è stata raccolta dal New Basket San Donà, società che opera anche in paese.

Il ricordo della società

«Il New Basket San Donà», è il messaggio di cordoglio della società, «si stringe attorno alla famiglia di Luciano Ferraresi, colonna portante del Basket Ceggia, che per decenni ha lavorato per sviluppare la pallacanestro nell’area ciliense. Lo ricordiamo anche per l’entusiasmo e la dedizione con cui diffondeva il nostro sport: per noi è un onore portare avanti il lavoro che lui ha iniziato».

Sulla pagina Facebook del New Basket San Donà sono stati postati molti ricordi di ex giocatori di basket. Tanti ragazzini di ieri, oggi divenuti uomini, che ancora ricordano quando Luciano li accoglieva all’arrivo in palestra. «Se ne va un grande e vero appassionato di basket, un’istituzione della pallacanestro ciliense», lo ricordano gli amici, «Aveva sempre un sorriso, un incitamento e una parola di conforto per i ragazzi del Basket Ceggia, che erano i suoi ragazzi e a cui ha donato il suo impegno, il suo tempo e tutto se stesso».

I funerali di Luciano Ferraresi saranno celebrati sabato 21 ottobre alle 10. 30 nella chiesa di San Vitale Martire a Ceggia, dove venerdì 20 alle 19 sarà recitato il Rosario.