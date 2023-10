Da sabato 21 rientrano in servizio sei bus elettrici cinesi dopo gli esami del Comune

I 18 pullman costruiti dalla Yutong e in servizio per la società la Linea sui percorsi in subappalto dall’Actv erano stati fermati dopo la strage del 3 ottobre sul cavalcavia della Vempa e l’incidente dei giorni scorsi in via Carducci