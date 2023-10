Bibione, albergatori in lutto per la morte di Giovanni Milanese

Dopo una brevissima malattia, è venuto a mancare lo storico albergatore Giovanni Milanese. Aveva 80 anni, era marito di Rosi Gavagnin già vicepresidente dell’Associazione e da sempre consigliere Aba. Per anni bancario presso la BCC ora Banca PreAlpi San Biagio, aveva avviato, con la moglie Rosi con grande impegno e passione, un percorso nel ricettivo alberghiero, con l’Hotel Nevada a Lido del Sole, seguito dalle figlie Francesca e Lucia. Un sogno che si realizzava, cui la signora Rosi è sempre stata parte attiva. Anche quando le figlie sono diventate loro stesse albergatrici, la presenza di Giovanni non è mai mancata, dimostrando sempre di essere una persona forte e dal cuore grande. Su di lui la famiglia poteva sempre contare, fosse anche solo per un consiglio o un sorriso. Grande appassionato di cavalli, amava cavalcare e passeggiare nelle campagne e nelle pinete di Bibione e d’inverso lungo l’arenile. “

«La nostra storia – ha commentato il presidente Aba, Adamo Zecchinel – è stata costruita, passo dopo passo, da persone, da famiglie che, con sacrificio, passione e lungimiranza, hanno saputo investire nel turismo. Lo spirito familiare, l’accoglienza che diventa il fare sentire una persona come a casa, ospite e non cliente, è il valore aggiunto del nostro modo di interpretare l’attività di albergatori. E la famiglia Gavagnin - Milanese ne rappresenta un importante esempio. Unendoci al dolore della famiglia ed esprimendo le nostre più sentite condoglianze, non possiamo che ringraziare per quanto ha portato alla città e alla nostra categoria». L’Associazione si stringe a Rosi, Francesca, Lucia, al nipotino Giorgio e a tutti i familiari. I funerali avranno luogo domani sabato 21 ottobre alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale San Zenone di Fossalta di Portogruaro.