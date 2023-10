Due in carcere per una violenza sessuale di gruppo

Violenza sessuale di gruppo, in due finiscono in carcere. Gli agenti della questura di Venezia hanno arrestato due persone per violenza sessuale di gruppo perpetrata nel 2016 nei confronti di una giovane ragazza; si tratta di due cittadini stranieri nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione derivante da una complessa attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Venezia.

I poliziotti hanno rintracciato i soggetti e, a seguito di un’attenta attività di osservazione messa in atto anche grazie ai più moderni strumenti tecnologici, sono riusciti ad arrestarli.

I due erano stati condannati per violenza sessuale di gruppo avvenuta nel luglio del 2016.

I responsabili erano subito stati individuati grazie alle indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Venezia e delegate alla squadra Mobile, all’esito delle quali, a seguito di condanna definitiva, la Procura ha emesso nei loro confronti un ordine di esecuzione per la carcerazione.

Nei giorni scorsi, pertanto, uno dei due uomini, dopo essere stato rintracciato, è stato arrestato a Vittorio Veneto e tradotto in carcere a Venezia, dove dovrà scontare la pena di 6 anni di reclusione.

L’altro soggetto è stato invece individuato sempre dagli investigatori della Squadra mobile di Venezia nella giornata di mercoledì 11 ottobre mentre era in transito nella stazione ferroviaria di Venezia-Mestre.