Mestre, auto sbanda e centra il tram di Actv: traffico in tilt

Incidente poco dopo le 19 di oggi 19 ottobre in via San Donà, a Mestre. Coinvolta un’auto andata a sbattere contro il tram di Actv.

L’incidente ha provocato qualche disagio al traffico, che ha subito rallentamenti per una buona mezz’ora. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e per capire la dinamica dello scontro, tutta ancora da accertare.

Per precauzione, è stata fatta intervenire anche un’ambulanza del Suem che ha prestato i primi soccorsi al conducente dell’auto che non ha comunque riportato gravi ferite. Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco dalla centrale di Mestre. Superate le operazioni di estrazione del conducente dall’auto, i pompieri non hanno dovuto procedere allo sgancio del tram dalle rotaie.

Dal canto suo, Actv poco dopo l’incidente ha comunicato l’entrata in servizio di un mezzo sostitutivo su gomma in attesa del ripristino del servizio, avvenuto comunque in serata.