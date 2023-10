Morì a soli 21 anni e donò le cornee. Il gesto di Chiara diventa un progetto

«In viaggio con gli occhi di chiara», 2500 chilometri in bici attraverso 11 banche degli occhi italiane. Si è chiuso a Mestre il viaggio-testimonianza della famiglia Munaro-Rizzotto a favore della donazione. La famiglia era partita 26 giorni fa da Creazzo (Vi), per testimoniare il dono di Chiara, e dopo 2500 chilometri in bicicletta lungo l’intera penisola, è giunta alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. Qui due anni fa vennero accolte le cornee di Chiara, morta a 21 anni dopo una lunga malattia oncologica, e sempre qui è giunto ieri anche il viaggio della famiglia Munaro-Rizzotto per la sensibilizzazione alla donazione di cornee, organi e tessuti: «Donare, ripartire, rinascere» dicono «con gli occhi di Chiara».

Sul tappeto il progetto che l’Associazione “Ciao Chiara” ha promosso insieme a Sibo (Società italiana banche degli occhi) e Centro nazionale trapianti. La famiglia è stata accompagnata per 35 chilometri da 30 ciclo viaggiatori e volontari, e accolta dai dipendenti della Fondazione Banca degli occhi del Veneto, da Aido, dalle autorità cittadine e sanitarie e dall’assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin.

Un tour in bicicletta portato avanti dai cicloviaggiatori Giuseppe e Orsolina Rizzotto, zii di Chiara, e dai genitori Michela e Leonardo Munaro, presenti ad ogni tappa per sensibilizzare sull’importanza dei trapianti. Un viaggio che, per la famiglia, si conclude sempre con una nuova ripartenza.

«Siamo grati alla famiglia di Chiara perché la loro iniziativa da una parte testimonia l’alto valore umano del dono, dall’altra mette in evidenza il ruolo delle banche degli occhi e dei loro operatori, custodi di un dono prezioso che nelle loro mani diventa una terapia che ridà la vista» afferma Diego Ponzin, presidente della Società Italiana Banche degli Occhi.

Un obiettivo «che grazie a gesti come quello di Chiara e della sua famiglia, ogni anno ci permette di operare al fianco di oltre 200 chirurghi oftalmologi e di stare accanto a quasi 3000 famiglie, che in un momento di dolore possono trarre conforto dal dono», spiega Giuseppe Di Falco, presidente della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. Ad accogliere la delegazione anche il direttore del Centro regionale trapianti Giuseppe Feltrin, il presidente di Aido Veneto Luca Cestaro e il direttore generale dell’Usl 3, Edgardo Contato.

«Non ho paura di morire, penso solo di non aver fatto ancora abbastanza per questo mondo», diceva Chiara. «Chiara avrebbe voluto essere una donatrice di sangue e di midollo osseo, ma era ancora minorenne», spiega la zia di Chiara, Orsolina Zanin. «A causa dell’avvento della malattia oncologica, questo suo desiderio è svanito, finché parlando con l’oncologa ha scoperto che poteva donare le cornee. Quando è arrivato il giorno della sua dipartita per noi la scelta del dono delle cornee i è stata semplice, perché è stato come assecondare un suo desiderio».

«Una rete si è avvicinata a noi nel momento del dolore più profondo, entrando in punta di piedi nelle nostre vite e facendoci sentire la carezza della vicinanza», ricorda Giuseppe Rizzotto, lo zio di Chiara. «È importante sensibilizzare, è importante parlarne», afferma il papà di Chiara Leonardo Munaro. Quando abbiamo saputo che con le cornee che Chiara ha donato due persone vedono, è stata una rinascita. E per noi è come se Chiara vivesse per sempre». Un filo che, grazie all’associazione “Ciao Chiara”, non si è mai spezzato. Il suo entusiasmo e la sua passione per i viaggi rivivono nelle T-shirt con la scritta “Ciao Chiara”, che nelle pagine social dell’associazione sono giunte in questi due anni in foto da tutto il mondo, e poi nei semi di girasole, fiore amatissimo da Chiara, donati dalla famiglia a ogni tappa.