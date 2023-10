Mira, le barriere mobili anti rifiuti ripuliscono le acque del fiume

Stop ai rifiuti galleggianti sui canali della Riviera del Brenta e le barriere mobili collocale dal Comune di Mira a Mira Porte sul Naviglio e a Marano sul canale Taglio funzionano ed evitano di ridurre i corsi d’acqua attorniati dalle secolari ville dei patrizi veneziani in acquitrini maleodoranti. Lo spiega il sindaco di Mira Marco Dori.

«La barriera anti rifiuti di Mira Porte che abbiamo collocato qualche settimana fa in via sperimentale», spiega il sindaco Marco Dori, «si sta dimostrando davvero efficace e sta liberando l’area a ridosso della piazzetta settecentesca dove si accalcavano anche carcasse di animali. Si tratta di una sperimentazione simile a quanto fatto un paio di anni fa a Marano. In quel caso la necessità era dimostrare che molti rifiuti arrivavano a Mira e in Riviera passando dal Miranese. In questo caso, invece, la barriera galleggiante che è stata installata serve per intercettare i rifiuti galleggianti, evitando l’accumulo nella piazzetta di Mira Porte, dove è difficile intervenire con mezzi meccanici o con barche che abbiamo testato a inizio anno».

Ma non finisce qui assicura il Comune di Mira. «Per ridurre il fenomeno», sottolinea il sindaco, «in questi mesi abbiamo aumentato i servizi di pulizia dei rifiuti in acqua, sia a Mira Porte che a Malcontenta. Per il Comune è una spesa in più e l’efficacia anche se evidente ha durata limitata, perché in breve tempo la zona ripulita torna sporca. Spesso di tratta di elementi vegetali o materiale vario che arriva da altri Comuni».

Per il sindaco le barriere sono un buon rimedio ma servono più fondi all’ente locale. «Quello dei rifiuti sui nostri canali», conclude il primo cittadino di Mira, «è un tema annoso, perché Mira è l’ultimo Comune dell’asta del Naviglio del Brenta prima di arrivare in laguna e quindi riceve gli scarti portati a valle dalle acque di mezza regione. Stiamo ragionando con gli altri enti che si occupano a vario titolo delle acque per trovare una soluzione a questo problema anche se intanto almeno i borghi più pittoreschi come il centro di Mira Porte grazie alle barriere collocate, non vengono invasi dai rifiuti».