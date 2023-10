Bus cinesi, braccio di ferro Comune di Venezia-azienda dopo gli incidenti sospetti

Ufficialmente c’è la massima collaborazione tra Il Comune che chiede la verifica su tutti bus elettrici e la società La Linea Spa che li ha tolti da strada dopo l’incidente di via Carducci. In realtà i tecnici e i responsabili della Yutong, la casa cinese produttrice dei bus elettrici, sono contrariati e non poco.

Secondo loro i singoli bus, una volta accertato che funzionino in maniera corretta e non abbiano problemi devono tornare immediatamente in strada.

«Spiace, ma la nostra è stata una scelta prudenziale. Non potevamo fare altrimenti. Dopo due incidenti, di cui uno con 21 morti, era impossibile non pretendere una verifica accurata ai mezzi – ha spiegato l’assessore ai trasporti e alla viabilità Renato Boraso –. Ora noi ci siamo affidati per le verifiche a una società specializzata e certificata dalla Motorizzazione civile. E fino a quando tutti non saranno controllati non torneranno in strada. Finite le verifiche poi sarà il sindaco a prendere una decisione su questo».

Quindi anche i cinesi dovranno pazientare. Naturalmente la situazione non sta facendo bene all’immagine del colosso cinese che ha fatto dei mezzi a propulsione elettrica un cavallo di battaglia. L’azienda ha la necessità di fugare ogni dubbio sul fatto che sulla sicurezza dei propri mezzi per evitare battute d’arresto nelle vendite in tutto il mondo.

L’azienda conosce ogni minuto della storia dei bus acquistati da La Linea Spa, la società di Massimo Fiorese, l’imprenditore di Carbonera (Treviso), titolare pure della Powerbus, l’azienda di Marghera che importa, in qualità di partner, gli autobus della Yutong. L’azienda produttrice conosce tutto del funzionamento dei bus perché un sistema informatico che si trova all’interno dei mezzi invia i dati relativi al funzionamento e ad eventuali guasti ad un cloud che viene gestito in Cina.

Questo invio in remoto dell’analisi del funzionamento del bus, è automatico. Ora è pensabile che in quel cloud siano finiti anche i dati relativi ai due bus coinvolti negli incidenti. Dati che si presume siano molto importanti per l’indagine sulla strage del cavalcavia e per la ricostruzione della dinamica dell’incidente di via Carducci.

Le operazioni di verifica dovrebbero terminare entro la prossima settimana. Solo allora il sindaco Luigi Brugnaro deciderà cosa fare degli autobus tolti dalla strada. Si tratta di una ventina di mezzi che al momento dell’acquisto sono stati pagati complessivamente 11 milioni di euro. In gran parte fanno servizio sulla linea 13 di Actv da via Arduino a via Porto di Cavergnago. Una tratta che per Actv era in perdita e che la “Linea Spa” si è aggiudicata con un appalto alcuni anni fa. Gli stessi autobus garantiscono anche servizi per conto di privati, come ad esempio il bus precipitato dal cavalcavia che collega il campeggio Hu con piazzale Roma