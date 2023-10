Violenza sessuale di gruppo in mezzo alla laguna: condannato

«O ci stai o ti lasciamo qui». E “qui” era l’isola di Campalto, nel tardo pomeriggio del giorno di Ferragosto del 2021. Così ha raccontato nella sua denuncia una donna quarantenne, che al 112 ha detto di aver subito violenza sessuale da parte di due uomini: e così riporta il capo di imputazione a carico dei due imputati. Ieri, il giudice Luca Marini ha condannato Renato De Rossi, pittore di piazza, a 4 anni di reclusione, al termine di un processo con rito abbreviato (che concede uno sconto pari ad un terzo della pena). Il coimputato Elio Scarpa, difeso dall’avvocata Parziale, ha invece scelto di difendersi in aula e il processo si svolgerà a febbraio.

Violenza di gruppo l’accusa mossa dal procuratore aggiunto Paola Mossa, che per De Rossi aveva chiesto una condanna a 6 anni e mezzo. Si tratta, va ricordato, di una prima fase processuale, ancora lontana dalla sentenza definitiva.

La vittima è un soggetto fragile, affidata a un tutore legale. A parlare per lei, ieri in aula, è stata la pubblico ministero Mossa che ha sostenuto in pieno le parole della donna, che ha raccontato di aver accettato la gita in barca di Ferragosto che le era stata proposta, ma che, una volta a Campalto, entrambi gli uomini avrebbero abusato di lei. Gli imputati negano e si difendono.

«Si tratta di una persona debole che ha reso dichiarazioni confuse», commenta l’avvocata Carmela Parziale per Scarpa, «sono convinta che la signora non abbia capacità testimoniale e non sia attendibile. Non ha mai parlato di violenza. Si è trattato di un giro in barca e di un rapporto consensuale: non ci sono segni di violenza».

Per quanto riguarda l’avvocato Daniele Vianello, legale di De Rossi: «La posizione della difesa è semplice, ma non semplicistica. Crediamo che ci fossero elementi per l’assoluzione e per questo presenteremo ricorso in appello. Non si può parlare di violenza sessuale di gruppo, perché si tratta di un unico episodio e riguarda solo il coimputato, che per altro dice che si sia trattato di un atto consensuale: il signor De Rossi non vi ha partecipato. La signora ha fornito versioni diverse, non è attendibile».

Per la pm Mossa e per il giudice per le udienze preliminari Marini, invece, la donna attendibile lo è stata: una condanna e un rinvio a giudizio. E l’apertura a un risarcimento danni in sede civile (la donna è rappresentata come parte lesa dall’avvocata Roberta Canal). Certamente si tratta solo del primo grado e il percorso giudiziario è ancora lungo e l’esito finale è ancora da scrivere,