A Venezia il pellegrinaggio del corpo di San Pio X, il patriarca: «Aiuti le terre venete»

“Un pensiero credo debba guidarci: la Chiesa di cui molto parliamo e di cui siamo preoccupati per il funzionamento di vari organi ecclesiali, i cosiddetti organi di partecipazione, il pensare alla Chiesa che possa inserirsi nel tempo e nella società nel modo migliore, non ci devono far dimenticare che la Chiesa c’è come spazio di Dio”.

Così il patriarca di Venezia Francesco Moraglia alla Basilica della Salute ha aperto il pellegrinaggio che ha portato le spoglie di San Pio X a Venezia, dove resteranno fino al 22 ottobre, in occasione del centenario dell’elezione di Giuseppe Sarto a Pontefice.

Ha iniziato con una riflessione sulla confezione stessa della Chiesa, quella chiesa che Pio X aveva riformato e contro le cui leggi si era dovuto scontrare, dal momento in cui non era consentito a chi - come lui - era in seminario con una borsa di studio, accedere ai gradi accademici.

“La Chiesa ebbe un abitante delle campagne venete. Ebbe come somma guida un curato che non poteva accedere ai gradi accademici” ha sottolineato Moraglia che ha concluso la preghiera chiedendo a San Pio X di “aiutare le nostre terre venete, la Chiesa patriarcale di Venezia affinché guardi le strutture come mezzi per essere più santi e il nostro seminario. Aiuti anche la Chiesa universale e il nostro periodo storico”.