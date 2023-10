Ecco “Spesa insieme”: a Mira servizio per gli anziani una volta alla settimana

“Spesa insieme”. È questo il nome del servizio a favore delle persone anziane che il Comune ha deciso di avviare su tutto il territorio comunale. Si tratta nello specifico di un servizio collettivo di accompagnamento e trasporto per la spesa dedicato ad anziani e adulti che non riescono a farlo in autonomia e che non hanno una rete familiare di supporto.

«Un mattino alla settimana, con il prezioso contributo dei volontari e degli operatori della nostra rete di centri civici e anziani di tutte le frazioni di Mira», ricorda l’assessore Albino Pesce con delega ai Centri Civici-Anziani, «sarà possibile fare la “spesa insieme”, condividendo un momento di quotidianità e di socializzazione, stimolando il mantenimento e il potenziamento delle proprie capacità e trascorrendo qualche ora in compagnia».

Creare reti di solidarietà sociale e aiuto agli anziani che vivono soli è diventato nel corso del tempo sempre più importante nel territorio mirese anche per l’aumento che si è verificato nel corso degli ultimi 20 anni di famiglie con un solo componente e con l’innalzamento dell’età di vita.

Si sono poi moltiplicati così purtroppo nel corso degli anni i casi di persone di una certa età che vivono spesso colpite da malori che poi vengono trovate prive di vita dopo giorni.

«L’iniziativa», evidenzia l’amministrazione comunale, «serve a aumentare anche il monitoraggio su una realtà che spesso non ha reti famigliari di controllo».

Si tratta di persone che così verranno in contatto con una rete di volontari che sapranno interessarsi delle loro condizioni di salute e in grado di segnalarne anche le criticità se si verificassero. Per conoscere tutte le caratteristiche del servizio e per farne richiesta è necessario prendere appuntamento con l’assistente sociale della propria area di riferimento.

Area anziani (dai 65 anni): dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 si potrà chiamare al numero 041 56 28 170 e digitare l’interno 1.

Per l’area adulti invece il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 12 alle 13 si potrà chiamare al numero 041 56 28 170 e digitare l’interno 3.