Figlia denuncia il padre perché tiene il volume della radio troppo alto

Una figlia denuncia il padre per disturbo della quiete, perché lui tiene il volume del la radio troppo alta.

Un uomo denuncia l’ex moglie, accusandola di non pagare gli alimenti al figlio, che era stato affidato a lui in fase di separazione.

Arrivano da Dolo due singolari storie di famiglia, giunte davanti ad un giudice. In entrambi i casi, per i due imputati - il padre “rumoroso” e la madre “dimentica”, entrambi difesi dall’avvocato Emanuele Compagno - sono cadute tutte le accuse.

Vicenda decisamente singolare quella denunciata da una signora di Dolo, che aveva segnalato ai carabinieri l’anziano genitore che abita al piano sotto il suo, accusandola di tenere la radio a volume troppo alto, anche in ore serali: disturbo della quiete - secondo la Procura - con tanto di richiesta di rinvio a processo arrivata davanti al tribunale di Venezia, con l’accusa di aver disturbato la quiete della figlia, che abitava al piano superiore, mettendo la musica a volume troppo alto.

«In udienza abbiamo dimostrato che l’uomo accendeva la radio solo per brevi periodi durante la giornata, mentre faceva attività motoria, necessaria a tenersi in salute», commenta l’avvocato Compagno, «però, mai a volume troppo alto».

Nessuna colpa: caso archiviato, ha deciso il giudice per le udienze preliminari.

Assolta, invece, dal Tribunale di Venezia una mamma che era stata denunciata dall’ex coniuge: lui l’accusava di non pagare gli alimenti per il figlio. Dalla denuncia dell’uomo, era nata un’indagine e poi un processo, davanti alla giudice Caucci.

«La signora è riuscita a dimostrare», commenta il legale, «che nel corso del periodo contestato aveva provveduto al mantenimento diretto del minore, attraverso varie forme di contribuzione, come il versamento di spese per sport, scuola, abbigliamento, cibo e altre spese che lei aveva sostenuto. Dopo un’ampia fase istruttoria anche l’accusa ha chiesto l’assoluzione, mentre anche il padre aveva revocato la costituzione di parte civile».

Il Tribunale ha così assolto la donna con formula piena, perché il fatto non sussiste.