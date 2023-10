A Chioggia arriva il telelaser “Trucam” che vede chi rallenta all’autovelox. Ecco dove sarà posizionato

Arrivato il telelaser di ultima generazione che permetterà di pizzicare i furbetti del volante a oltre un chilometro di distanza. L’apparecchio, della tipologia “Trucam Hb”, verrà utilizzato non appena gli agenti della polizia locale saranno formati al corretto utilizzo con un corso ad hoc.

Il telalaser vigilerà sul rispetto del Codice della strada nei punti più delicati della viabilità urbana: viale Mediterraneo, Lungomare, via Maestri del Lavoro, via Granatieri di Sardegna, via Padre Emilio Venturini, Isola dell’Unione, ma anche in alcune strade delle frazioni su cui vengano riscontrati problemi di sicurezza.

Il via libera all’acquisto era arrivato qualche mese fa su proposta direttamente del sindaco Mauro Armelao per aumentare le strategie di controllo del territorio, dopo la restrizione sui limiti di velocità (abbassata a 30 km orari) per Lungomare e viale Mediterraneo. Ma il problema non è solo quello della velocità.

«Il nuovo dispositivo permetterà di filmare all’interno dei veicoli eventuali comportamenti scorretti come l’uso del cellulare alla guida o il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza», precisa Armelao. «Dobbiamo uscire dalla logica del mancato rispetto delle regole, anche e soprattutto in tema di sicurezza stradale perché una leggerezza alla guida può trasformarsi in una tragedia. Ricevo quotidianamente segnalazioni dai cittadini sulle velocità eccessive in particolare in alcune strade: Lungomare, via Granatieri di Sardegna a Borgo San Giovanni, viale Mediterraneo, via Maestri del Lavoro, Isola dell’Unione, via Padre Emilio Venturini a Brondolo dove le auto sfrecciano a tutta velocità, malgrado i limiti, ma anche alcune strade delle frazioni».

Il Trucam Hb, del costo di 22. 343 euro, riesce a calcolare la velocità dei veicoli in allontanamento o in avvicinamento a oltre un chilometro di distanza, fino ai 320 chilometri orari, e quindi, potenzialmente, potranno essere sanzionati anche i guidatori che rallentano quando vedono i dispositivi di controllo velocità e accelerano quando li superano. Ha anche una fotocamera in grado di filmare l’interno delle vetture in corsa, permettendo agli agenti di individuare conducenti senza cintura o distratti dal cellulare e, grazie a un flash a infrarossi, potrà essere utilizzata sia di giorno che di notte.

«Il dispositivo è arrivato», annuncia il sindaco, «il tempo di fare un corso di aggiornamento per i nostri agenti di Polizia municipale e poi partiremo con l’utilizzo. Intendiamo intensificare i controlli anche sulle biciclette elettriche, che spesso sfrecciano nelle zone centrali, dove il limite di velocità è di 30 chilometri orari, ben al di sopra di quanto concesso. Vorremmo dotarci di uno strumento omologato per controllare i mezzi sospetti e verificare che non abbiano subito modifiche e che siano rispettate tutte le caratteristiche di fabbrica e le norme del codice della strada così da poter sanzionare i trasgressori».