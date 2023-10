A Vigonovo un corso per insegnare ai figli a non compiere atti vandalici

Atti vandalici comportamenti scorretti e ragazzi che si tuffano sulle acque dell’idrovia, comportamenti sempre più diffusi nelle giovani generazioni che denotano un disagio evidente. Per far fronte a questo stato di cose il Comune di Vigonovo ha deciso di agire avviando una serie di incontri con l’obiettivo di “educare i genitori ad educare i figli”.

«Nel corso degli ultimi mesi nel nostro territorio sono aumentati gli atti di vandalismo», spiega il sindaco Luca Martello, «che hanno provocato danni a scuole, aree pubbliche e messo in atto comportamenti pericolosi. Abbiamo potenziato per questo la presenza sul territorio degli operatori di strada, ma abbiamo anche deciso di cominciare ad educare i genitori ad educare i figli in modo corretto. Partiremo dai genitori delle scuole elementari e poi con dicembre puntiamo a degli incontri con quelli di medie e superiori».

“Un no è un no! Come dare giuste regole”, è infatti questo il titolo della prima di due serate formative per genitori di bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria dal titolo “Regole e stili educativi”. Relatore sarà il dottor Pietro Lombardo, pedagogista che da molti anni riscontra la stima di centinaia di genitori che lo seguono ai suoi convegni.

La serata sarà domani mercoledì 18 ottobre alle ore 21 in sala parrocchiale a Vigonovo, vicino alla chiesa L’ingresso è libero. Pietro Lombardo, laureato in pedagogia, nel 1990 ha fondato e poi diretto a Verona il “Centro Studi Evolution”. Svolge attività di consulenza per coppie, genitori, bambini e adolescenti. Ha pubblicato numerosi libri nell’ambito dell’educazione e della crescita personale. La seconda serata sarà giovedì 16 novembre sempre alle 21 sul tema “Gli stili educativi dei genitori”.

La serata svilupperà i temi: conoscere il valore pedagogico e psicologico della frustrazione, il mondo infantile nei primi tre anni: come dare le prime fondamentali regole; come comportarsi con i capricci del bambino; il bambino dai tre ai sei anni: la socializzazione e l’importanza di un’educazione dolce e ferma al tempo stesso; il bambino nella scuola primaria: come aiutarlo a interiorizzare le regole e i doveri della vita scolastica; come trasmettere i “no” e quali “no” sono nocivi. «Come Comune», aggiunge, «l’assessora alle Politiche sociali Sabrina Dorio, «intendiamo supportare la genitorialità mettendo a disposizione delle famiglie alcuni strumenti formativi e informativi che possiamo realizzare grazie ai fondi del “Cinque per mille” per le attività sociali al Comune. Questi incontri sono anche una preziosa opportunità tra genitori che si trovano a condividere le difficoltà educative”.