Dramma sfratti per Venezia: quasi duemila le richieste

Venezia è quinta in Italia per numero di sfratti eseguiti. Arriva dopo Roma (2.784), Torino (2.761), Napoli (1.404) e Varese (1.146). Venezia è al quinto posto con 797 sfratti eseguiti su 1.924 richieste di esecuzione. I dati, diffusi dalla Cgil di Venezia, emergono dal rapporto sugli sfratti 2022 del Ministero degli Interni. Dai dati emerge che a livello regionale l’Area Metropolitana di Venezia è al primo posto, con un incremento di procedure di sfratto richieste del 152 per cento. Sul fronte sfratti eseguiti, l’aumento è del 587 per cento.

«La città metropolitana conta il 34% degli sfratti di tutto il Veneto, più di un terzo, con un dato che è più del doppio di Verona», dice il sindacato.

Post pandemia non c’è più il blocco degli sfratti e gli effetti sono drammatici, in assenza di vere politiche per la residenza. Per questo Daniele Giordano, segretario generale della Cgil di Venezia, parla di una situazione drammatica. «Siamo al centro di una tempesta perfetta», avverte. «All’emergenza abitativa, alla bolla degli affitti e al caro vita si sommano le scelte profondamente sbagliate del Governo. Al dato degli sfratti si aggiunge quello delle richieste di esecuzione, ben 1.924 nell’Area Metropolitana di Venezia, a sottolineare che la questione abitativa rischia di lasciare in mezzo alla strada migliaia di famiglie nei prossimi anni».

La critica di Giordano va alla scelta «di non rifinanziare il sostegno agli affitti che assieme al contributo per l’affitto del reddito di cittadinanza e dal fondo per la morosità incolpevole, cercava di tamponare la situazione nei casi più estremi. Già con i 330 milioni stanziati nel 2022 si andava a coprire soltanto il 40% del fabbisogno nazionale. Certo, un bonus agli affitti privati non è una soluzione ad un problema strutturale come quello della casa, dove gli affitti negli ultimi dieci anni sono cresciuti ben oltre i tassi d’inflazione. Crediamo, però, che questa sia un’ulteriore conferma dell’assenza della volontà politica di affrontare il tema». Sottovalutare è pericoloso, dice la Cgil, e sono urgenti sono politiche nuove: dai “fondi di garanzia” per chi decide di affittare a residenti e lavoratori agli incentivi ai proprietari e a un patto con le imprese perché senza casa molti lavoratori se ne vanno. E a Venezia pesa, ovviamente, il turismo.

«Soprattutto in una provincia dalla forte vocazione turistica, come è quella di Venezia, le conseguenze sono molteplici. Se per l’inquilino diventa più difficile poter pagare l’affitto, aumenta il rischio di morosità, che rende quindi meno attraente l’affitto con destinazione residenziale in favore di quello turistico percepito come più sicuro».