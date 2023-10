Prende a pugni in faccia una donna, arrestato con l’accusa di tentato omicidio

Tentato omicidio: con questa pesante accusa, nella notte tra venerdì e sabato, è stato arrestato un 36enne cittadino moldavo, accusato di aver colpito con violenti pugni in faccia una quarantenne connazionale, con la quale si è ritrovato a dividere l’appartamento, insieme ad altri parenti. In quella casa abita una famiglia moldava – da molti anni residente nel Sandonatese – con due figlie, la donna ora ricoverata in terapia intensiva e tenuta sedata (ma non in pericolo di vita) e, da qualche mese, l’uomo, anche lui giunto in zona per lavorare nei cantieri edili.

A dare l’allarme è stata la ragazza adolescente: quando è rientrata a casa poco dopo la mezzanotte di venerdì, ha sentito dei lamenti provenire da una stanza. Si è ritrovata davanti la donna – la sua madrina – con il volto tumefatto, la maglietta piena di sangue, i pantaloni aperti, gli slip strappati. Senza parlare, la donna ha indicato con il braccio la stanza accanto, dove l’uomo – ubriaco – dormiva rumorosamente, la maglietta sporca di sangue gettata in un bidone e il corpo, macchiato.

La famiglia ha così dato l’allarme. Pochi minuti e sul posto sono arrivati i carabinieri di San Donà, che si sono trovati davanti ad una scena – se possibile – ancor più cruenta: una scia di sangue che portava dalla casa all’auto dell’uomo, con i sedili anch’essi schizzati. Cosa è successo? Per la Procura l’uomo ha picchiato con una tale violenza la donna da arrivare a ferirsi le nocche della mano: il pubblico ministero ne ha così disposto il fermo per tentato omicidio.

Accusa che, ieri, lunedì, ha retto anche all’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Luca Marini, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del carcere, in attesa dello sviluppo delle indagini.

Al momento, però, un “racconto” di quanto realmente accaduto non c’è: la donna, ricoverata all’ospedale all’Angelo, ieri era ancora sedata, non ha detto nulla dell’aggressione, mentre l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. «Ha una sua versione di fatti», dice l’avvocato difensore Mattia Donà, «ma la racconterà a suo tempo: anche perché non parla l’italiano». Non c’era una relazione tra loro due e neppure c’è stato alcun tentativo di approccio sessuale – osserva ancora il legale – «discutevano e non andavano d’accordo tra loro». Lei che abitava con la famiglia da tempo e lui che era arrivato nel Veneziano da pochi mesi.

Secondo l’avvocato difensore, il sangue nell’auto si spiegherebbe con il atto che il suo cliente avrebbe offerto di accompagnare la donna in ospedale, ma poi non se n’era fatto nulla. Tant’è, in attesa dello sviluppo delle indagini dei carabinieri – coordinate dal pubblico ministero Fabrizio Celenza – l’uomo resterà in carcere a Santa Maria Maggiore con l’accusa di tentato omicidio. La donna non è in pericolo di vita, ma ha fratture al volto e una prognosi di quaranta giorni, che ha fatto scattare automaticamente l’inchiesta, anche senza la necessità di una sua denuncia. —