Il sorriso dello psicologo Piergiorgio Zancato si spegne a soli 55 anni

Addio all’età di 55 anni, stroncato da un tumore in 7 mesi, al dottor Piergiorgio Zancato di Prozzolo, psicologo per l’Usl 7 di Bassano del Grappa.

A ricordare la sua figura sono i familiari dopo il funerale che si è tenuto nei giorni scorsi nella chiesa della frazione di Camponogara. «Piergiorgio», ricorda uno dei fratelli, «si era laureato in Psicologia a Padova e poi da Prozzolo dove viveva con la famiglia aveva trovato lavoro come psicologo all’Usl di Bassano. Era un punto di riferimento per tutto il vicentino per l’area infantile e dell’adolescenza». Circa 7 mesi fa gli è stata diagnostica una grave forma tumorale e purtroppo l’aggressività della malattia non gli ha lasciato scampo».

Al funerale a dargli l’ultimo saluto c’erano centinaia di persone fra cui molti colleghi di lavoro arrivati anche da Bassano del Grappa. A ricordalo in una nota anche l’Usl 7 Pedemontana: «L’azienda piange la scomparsa prematura del dottor Piergiorgio Zancato, 55 anni, molto noto nel territorio bassanese, dove ha lavorato ininterrottamente dal 1997, nella sanità pubblica. Dal 2019 ricopriva il ruolo di Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Età Evolutiva, afferente all’Uoc Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori del Distretto di Bassano del Grappa, dopo aver trascorso anni all’interno dell’unità operativa di Neuropsichiatria Infantile del Distretto 1. Negli ultimi anni era responsabile del Centro Adolescenti».

«Tutta l’azienda è con il pensiero vicina ai familiari del dottor Zancato» ha commentato il direttore generale dell’Usl 7 Carlo Bramezza «e siamo certi che la sua figura sarà ricordata con affetto e gratitudine dalle centinaia di adolescenti che ha contribuito ad aiutare. Il dottor Zancato univa una solida preparazione professionale con un’autentica passione per il suo lavoro e una profonda umanità e queste sue doti emergevano nitidamente osservando il suo lavoro con gli adolescenti e le famiglie, tanto più in un momento storico che ha visto e continua a vedere un incremento significativo degli adolescenti in situazioni di disagio». I colleghi che hanno avuto modo di lavorare al suo fianco lo ricordano come una persona estremamente competente ed empatica. Una persona che «era grado di progettare ed attivare percorsi nuovi. Non si è mai tirato indietro, infaticabile, generoso, non è mai rimasto a guardare, ha consigliato, curato, condiviso ma soprattutto ascoltato fino agli ultimi giorni di vita».

Lascia la mamma, il figlio Sebastiano, Maura Laura e Petra, i fratelli cognati e nipoti.