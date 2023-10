Gravi carenze degli standard di sicurezza, nave bloccata al porto di Chioggia

Nuovo fermo amministrativo nei confronti di una nave che non assicura gli standard di sicurezza al porto commerciale di Chioggia. E’ il risultato dei controlli della Guardia Costiera a bordo delle navi italiane e straniere: si tratta del sesto caso che interessa gli scali clodiensi quest’anno.

Nel quadro degli obiettivi di salvaguardia della vita umana in mare e tutela dell’ambiente marino e costiero, domenica 15 ottobre gli ispettori del nucleo Port State Control – PSC della Guardia Costiera di Chioggia, assieme a personale della Direzione Marittima di Venezia, hanno adottato un provvedimento di fermo a carico di una nave di bandiera panamense e gestita da una compagnia di navigazione turca.

La nave, approdata nei giorni scorsi allo scalo di Val da Rio, è risultata non soddisfare gli standard stabiliti per la sicurezza della navigazione e la prevenzione da inquinamenti marini dalle convenzioni internazionali di settore, in particolare a causa di gravi carenze riguardanti la prevenzione degli incendi e la gestione delle manutenzioni, soprattutto relative ai sistemi d’emergenza.

Il mercantile, prima di riprendere il mare, dovrà ripristinare gli standard di sicurezza e sostenere i controlli da parte degli ispettori delegati dallo stato di bandiera, responsabile del rilascio della certificazione di sicurezza.

Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera mantiene alto l’impegno nella lotta al fenomeno delle navi “sotto standard” che, in difformità alle convenzioni internazionali, navigano con gravissimo rischio per la sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino, oltre che per la sicurezza e le condizioni di vita delle persone che vivono e lavorano a bordo.