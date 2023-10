Ultimi pini abbattuti in viale Santa Margherita, a Caorle infuria la polemica

Sono stati abbattuti gli ultimi pini marittimi di Viale Santa Margherita, nell’ambito della riqualificazione, a tappe, dell’asse viario principale. In quattro stralci sono circa 120 gli alberi sradicati.

È il quarto anno di fila che si procede con il taglio dei pini, perché il progetto definitivo, approvato dall’allora giunta guidata da Luciano Striuli, aveva deciso di cambiare volto al viale e risolvere il problema dei dissesti statici alle abitazioni.

La giunta di Marco Sarto ha ereditato il progetto, modificandolo. L’ultimo tratto di viale Santa Margherita sottoposto a lavori (che si concluderanno nel 2024) è compreso tra l’intersezione con via della Meridiana e piazza Piave. Le deviazioni sono ricavate in via Isarco (dove non si può parcheggiare) e in via Zugna.

«Contrariamente a quanto disse in campagna elettorale», spiega Maurizio Billotto, presidente di Legambiente Veneto orientale, «non sono state collocate alberature simili in egual numero. Le piante vanno gestite ogni anno in maniera graduale. La vicenda di Caorle è da oggi un monito per conservare i pini».

Per Marco Sarto invece non è affatto così. «Abbiamo modificato il progetto originario», ricorda Sarto, «piantumando un numero di essenze arboree pari al doppio rispetto a quanto previsto inizialmente.

Il Comune ha commissionato uno studio a un ente imparziale per verificare la possibilità di salvare i pini, ipotesi non praticabile. I pini sono stati però sempre salvati laddove possibile, come in piazza Libertà a San Giorgio di Livenza. Abbiamo a cuore gli alberi: sistemando la viabilità in Traghete ne abbiamo salvati 160. E in viale Buonarroti ne abbiamo piantati laddove non c’erano»