Venezia, rissa all’Accademia nel cuore della notte. Due turisti australiani presi a coltellate

Due turisti australiani accoltellati nei pressi del ponte dell’Accademia a Venezia dopo un diverbio con un paio di uomini di origini dell’Est europeo. Per una delle vittime è stato necessario un intervento chirurgico all’ospedale Civile, mentre l’altro se l’è cavata con ferite più lievi ma è comunque sotto osservazione.

Dopo l’ennesimo episodio di violenza, anche Venezia si scopre città insicura. Solo il giorno prima, infatti, un altro ragazzo di 25 anni era stato aggredito e rapinato del borsello nei pressi della libreria Toletta, solo a poche centinaia di metri dall’accoltellamento di lunedì. Il sette ottobre invece era toccato a un insegnante e a una sua amica, in zona Santa Lucia. Dopo aver ripreso un ragazzo per aver aperto una bottiglia di birra e aver buttato a terra il tappo, l’uomo è stato preso a schiaffi e minacciato di morte.

Lunedì, l’ultimo episodio su cui ora indagano gli agenti della polizia di Stato con il coordinamento della Procura. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio risale alle 3 di notte.

Proveniente da campo Santa Margherita, un gruppo di turisti, uomini e donne, di origini australiane raggiunge il ponte dell’Accademia dirigendosi verso campo Santo Stefano. Hanno passato una serata di festeggiamenti in compagnia nei bacari cittadini, magari alzando il gomito più del dovuto. È qui, nei pressi del ponte, che avviene l’incrocio con due ragazzi di origini est europee. I quali iniziano a rivolgere battute volgari e di pessimo gusto, in inglese, a una donna presente nel gruppo di turisti. Il gruppo si ferma, non ci sta, chiede spiegazioni, pretende delle scuse. Ne nasce un parapiglia.

Dopo le offese e le prime schermaglie, compare una lama. A brandirla sono i due uomini dell’Est Europa. Parte una prima coltellata, poi una seconda. A farne le spese sono due turisti che restano sul posto, sanguinanti. I due accoltellatori si dileguano. Nel frattempo vengono chiamati i soccorsi. I sanitari del Suem portano in fretta e furia i due feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Civile. Ai due vengono subito riscontrate ferite riconducibili ad armi da taglio. La prima persona, G. O. , di circa quarant’anni, viene subito sottoposto ad intervento chirurgico. Al momento si trova in terapia post operatoria.

La seconda, Z. C. , di pochi anni più giovane, viene medicato e ricoverato in osservazione.

Dei due aggressori nemmeno l’ombra. Sulle loro tracce, per tutta la giornata di martedì, si sono messi gli agenti della polizia di Stato. In queste ore, con il coordinamento della Procura di Venezia, le indagini si stanno concentrando sulle telecamere di sicurezza presenti sul territorio e nell’area compresa tra il ponte dell’Accademia e campo Santa Margherita.

Gli agenti stanno analizzando le immagini registrate per cercare di capire i movimenti che i due potrebbero aver compiuto subito dopo l’aggressione. Escluso, al momento, un legame con la rapina di pochi giorni prima ai danni del giovane a cui è stato rubato il marsupio in zona Toletta. L’ennesima violenza però getta un’ombra, l’ennesima, su una città che fino a poco fa era considerata un’oasi di tranquillità, anche nel cuore della notte. E che ora scopre di non esserlo più.