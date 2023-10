Toniolo, il teatro di Mestre: sabato 21 ottobre la festa per i 110 anni

Un salto indietro nel tempo: è il 12 aprile del 1912, quando, sotto la guida dell’architetto Giorgio Francesconi, viene posata la prima pietra del Teatro Toniolo, su progetto dei fratelli Domenico, Marco e Giovanni Toniolo, imprenditori edili veneziani che hanno dato un contributo rilevante alla nascita della nuova Mestre.

Nel 1913 la apertura al pubblico del teatro. Avrebbe dovuto chiamarsi Teatro Regina Elena e invece si è portato dietro, in 110 anni di storia, il nome dei Toniolo, diventando spazio di cultura ma anche parte stessa della città e della sua storia. Ora questa storia viene, giustamente, festeggiata.

Negli anni Trenta agli spettacoli in prosa si affiancavano spettacoli diversi: il ring sul palco per la boxe, e spettacoli di circensi, giocolieri e acrobati. Negli anni Cinquanta diventa un cinema, dopo una serie di lavori di profonda trasformazione. Sono gli anni in cui al cinema si può fumare e dove irrompe anche la tv per seguire i primi “Lascia e raddoppia” in una sala piena di gente. Bisogna attendere gli anni Ottanta per la svolta. Dal 1989 al 1992 la direzione artistica del teatro fu affidata a Giorgio Gaber, che seppe portare un incremento notevole del numero degli abbonati e portare a Mestre grandi artisti ed autori. Poi Gaber se ne andò, in polemica con le giunte dell’epoca.

Negli anni Quaranta una manifestazione pubblica in piazzetta Battisti davanti al teatro

Nel 1992 nasce il Teatro Stabile del Veneto e il Teatro Toniolo diventa parte del sodalizio tra Comune di Venezia, Comune di Padova e Regione Veneto. Nel frattempo il teatro è diventato di proprietà comunale, sotto il controllo della società Immobiliare Veneziana. E prende il via, tra 2001 e 2007, un imponente lavoro di restauro e adeguamento, seguito dall’architetto Giovanni Leone che ha riportato il Toniolo alla struttura originaria, con un nuovo foyer, nuovi camerini, e la riscoperta, nel contro soffitto, di un dipinto del Pomi e dei marmorini originali.

La ristrutturazione, decisamente complessa, è stata completata senza mai interrompere l'attività teatrale. È stata, invece, la pandemia, nel 2021, a spegnere le luci del teatro lasciando desolatamente vuoti gli oltre 730 posti. Anche il Toniolo finì con le luci spente in attesa che la emergenza sanitaria finisse. Alla riapertura fu una festa di abbonati e spettatori che negli anni sono diventati dei fedelissimi partner del Toniolo: ogni anno ci sono code per prenotarsi per acquistare un abbonamento o uno spettacolo per una delle tante rassegne che spaziano dalla prosa alla musica, alla danza e il cabaret. Per la grande sala negli anni sono passati anche politici, come il presidente emerito Napolitano, recentemente scomparso, sindacalisti e tanti volti noti della cultura e della società italiana.

L’allestimento realizzato dall’Accademia di Belle Arti per la serata di gala del 21 ottobre per ricordare i 110 anni del Teatro

Sabato 21 ottobre ci sarà la festa per i 110 anni. Per l’occasione torna in scena “Il Rigoletto” di Giuseppe Verdi con il Teatro La Fenice e una serie di brani selezionati. Serata di gala già sold out, tutti i posti sono andati esauriti.

Daniel Mall, studente dell’Accademia di Belle arti di Venezia firma il progetto scenico realizzato con i compagni della scuola di scenografia. L’opera di Verdi fu il primo spettacolo messo in scena al Toniolo il giorno della sua apertura nel 1913. Sarà una giornata speciale per Mestre e il suo teatro. Prima del Galà, il centro farà un tuffo nel passato con le atmosfere dei primi del Novecento.

Il programma

In occasione delle celebrazioni per i 110 anni dall’apertura del Teatro Toniolo, il centro di Mestre sarà riportato al 1913, l’anno di inaugurazione del Teatro.

Tra le 16 e le 18.30 di sabato 21 ottobre, alcune aree del centro città – tra via Palazzo, Piazzetta Matter, Piazza Ferretto e Largo Divisione Julia – saranno animate da rievocazioni di scene di vita dell’epoca con costumi originali dei primi del Novecento, un mercato dei mestieri antichi e tradizionali, oltre che dall’intrattenimento per grandi e piccini con il Teatro dei Burattini, cantastorie, gruppi di musiche e danze popolari, comici di strada, acrobati, e la Fanfara del Regio Esercito.

Gli artisti si esibiranno a rotazione spostandosi in diversi posti come in una rievocazione versione flash mob. Poi dalle 19.30 dentro il Teatro il via al gala lirico con gli artisti della Fenice di Venezia. Il concerto è gratuito su prenotazione obbligatoria. Apertura delle prenotazioni il 10 ottobre. In poco tempo tutti i posti a disposizione sono andati esauriti.