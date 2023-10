Invasione di pappataci, ricreazione in giardino vietata alla scuola Pascoli di Noale

Temperature al di sopra della media in questo ottobre anomalo dovute ai cambiamenti climatici, forse anche la scarsa piovosità che ha caratterizzato le ultime settimane e il taglio della soia potrebbero essere le cause della presenza, in alcune zone del miranese, di alcuni ospiti poco graditi.

Oltre alle cimici, infatti, che notoriamente in questo periodo infestano campagne e paesi, negli ultimi giorni si è registrata anche la presenza di altri fastidiosi insetti, presumibilmente pappataci e formiche alate, in particolare nel Noalese dove si sono verificati numerosi casi di persone che hanno riportato vistosi segni su varie parti del corpo. Si tratta di punture molto irritanti, secondo quanto riferitoci ed è subito corsa alle farmacie per procurarsi antistaminici, creme, pomate al cortisone e quant’altro per lenire gli effetti procurati da questi insetti non meglio identificati ed evitare possibili reazioni allergiche.

A Noale, addirittura, alla scuola media Pascoli è stato proibito agli alunni di recarsi in giardino per la ricreazione o altre attività all’aperto.

«Venerdì mattina, come ufficio ambiente» spiega Alessandra Dini, assessora all’ambiente del Comune di Noale «a seguito di segnalazioni, abbiamo contattato Veritas ed Usl 3 e successivamente è stata posizionata una trappola, con un motorino che aspira gli insetti, nel giardino della scuola primaria di Noale. Lunedì sarà ritirata per essere portata in laboratorio. Ci hanno comunque anticipato che la situazione è così su tutto il territorio a causa del forte caldo prolungato e della poca pioggia. A loro avviso, da alcune segnalazioni con immagini ricevute di punture su pelle di adulti e bambini, si tratta di pappataci».

Alcuni casi si sono verificati anche alla materna e alla biblioteca di Maerne, ma secondo il sindaco Andrea Saccarola la situazione è sotto controllo: «Non abbiamo avuto segnalazioni dall’Usl e comunque effettuare una disinfestazione nei pressi di un asilo potrebbe avere anche effetti dannosi». La speranza è che si abbassi la temperatura.