Mirano, mietitrebbia con carico di 25 quintali di mais finisce fuori strada

Vigili del fuoco impegnati per diverse ore nella notte tra domenica e lunedì per recuperare una mietitrebbia, che trasportava 25 quintali di mais, finita fuori strada in via Barbato, a Mirano: illeso l’autista.



A riportare il mezzo sulla sede stradale ci ha pensato la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mira e l’autogru in rinforzo da Mestre. L’intervento è stato reso complesso a causa degli spazi stretti in cui è stato effettuato il recupero.