Gas e luce, mercato libero alle porte. Ma in provincia di Venezia mancano ancora 300 mila utenze

Sono 300 mila le utenze di veneziani che si troveranno a passare dal mercato tutelato a quello libero. Se in questi ultimi mesi dell’anno il Governo non prevede un’ulteriore proroga, il 10 gennaio 2024 terminerà il mercato tutelato del gas per famiglie e condomini, ad aprile quello dell’energia elettrica. Al momento gli utenti di luce e gas si dividono tra chi ha già fatto il salto, passando al mercato libero dell’energia e aderendo a una delle offerte pubblicizzate dai vari fornitori, e chi, invece, è rimasto nel cosiddetto “mercato tutelato”.

E gode di condizioni economiche definite dall’Authority dell’energia che riflettono l’andamento dei prezzi all’ingrosso di luce e gas.

Di fatto, se non ci saranno ulteriori proroghe circa 300 mila utenze di veneziani – non utenti, perché quasi tutti dovranno cambiare due utenze, luce e gas – dovranno passare dal mercato tutelato al libero. Mediamente nel tutelato si risparmia il 25% rispetto alle media del mercato libero ma nel libero, in realtà, cercando bene, si possono trovare anche offerte più vantaggiose.

Tra i vantaggi tutelato c’è la certezza, per gli utenti, di quanto dovranno pagare ogni trimestre e la copertura da quelle tutele che dovrebbero scongiurare truffe e fregature, costi extra e promesse non mantenute. Il tutelato, però, non permette all’utente di cucire su misura l’offerta più adeguata e non protegge in modo adeguato da rincari fuori controllo come quelli del 2022.

C’è poi una postilla da sottolineare: i clienti cosiddetti “vulnerabili” che rientrano in determinate categorie e fasce tutelate, potranno continuare ad essere, invece, serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite e aggiornate dall’Autorità

La selva di offerte

Dal portale Arera (dati tarati sulla provincia di Venezia) si rileva una giungla di offerte nel mercato libero, lo sanno bene le persone che vengono chiamate un giorno sì e uno anche da numeri sconosciuti e call center che parlano un accento straniero, che poi finiscono nella lista dei “bloccati”. Per quel che riguarda l’energia elettrica: nel Veneziano ci sono 618 offerte di cui il 13% più vantaggiose del tutelato.

Nel campo del gas: 499 offerte di cui l’1% più vantaggioso del tutelato. Un numero a dir poco elevato che rende quanto meno laboriosa una scelta.

Numeri e dati a confronto

Gli utenti dell’energia elettrica a Venezia sono 458.000, di cui circa di cui circa 165.400 (il 36%) si trovano nel mercato tutelato. Gli utenti del gas a Venezia sono 358.000 di cui circa 132.500 (37%,) nel mercato tutelato. Da ciò si evince che sono circa 300 mila le utenze che dovranno passare al mercato libero e scegliere dunque, offerta e operatore.

La spesa annua riportata rappresenta una stima e si basa su dati di consumo dichiarati dall’utente, o stimati, che si possono discostare dai consumi futuri e su prezzi che nel tempo possono variare.

Nel caso del gas, compreso il riscaldamento (consumi medi stimati 2022 in provincia di Venezia 1. 100 metri cubi di gas – fonte Facile. it – tariffa variabile cliente domestico) la spesa stimata in un anno nel mercato tutelato è di 1. 383,32 euro. Le offerte trovate nel mercato libero sono 499, quelle più convenienti rispetto al mercato tutelato sono 5 (1% del totale delle offerte). La tariffa più vantaggiosa nel mercato libero è di 1. 373,05 euro, – –10,27 euro rispetto al mercato tutelato (-0,7%).

L’offerta media nel mercato libero oscilla tra i 1. 700 e i 1. 800 euro, ossia più 26,5% rispetto al mercato tutelato. L’offerta meno vantaggiosa nel mercato libero è di 6. 752,68 euro +5. 269,36 euro rispetto al mercato tutelato (+380%).

Per quel che riguarda l’energia elettrica (esclusi asciugatrice e condizionatore) (Consumi medi stimati nel 2022 in provincia di Venezia 3. 006 chilowatt (fonte: Facile. it) tariffa variabile, prezzo a fasce, cliente domestico residente) la spesa stimata in un anno nel mercato tutelato è di 985,67 euro, le offerte trovate nel mercato libero sono 618. Le offerte più convenienti rispetto al mercato tutelato sono 84 (13,6% del totale delle offerte).

L’offerta più vantaggiosa nel mercato libero è 856,06 euro, ossia –129. 61 euro rispetto al mercato tutelato (-13,2%). L’offerta media nel mercato libero oscilla tra 1. 200 e 1. 250 euro +24,3% rispetto al mercato tutelato. La meno vantaggiosa nel mercato libero è di 4. 614,44 euro, + 3. 629,13 euro rispetto al mercato tutelato (+368,5%). Fonte: elaborazioni Adico su dati portale di raffronto prezzi di Arera.