Dolo e Stra in lutto per la morte di Elisabetta, infermiera e volontaria di 42 anni

Addio a Elisabetta Savio, 42 anni, mamma, volontaria e infermiera al Pronto soccorso dell’Ospedale di Dolo dove sono tanti gli amici e i colleghi a piangerla.

Abitava con la figlia in via Dolo nella frazione di Paluello di Stra. È la mamma a raccontare chi fosse Elisabetta.

«Mia figlia era innamorata del proprio lavoro di infermiera. Un lavoro che svolgeva con grandissimo amore e dedizione: da anni lavorava all’ospedale di Dolo, nel Pronto soccorso, e ci ha lavorato fino a due mesi fa perché lavorare le dava la forza per andare avanti».

Elisabetta è descritta dagli amici come un vulcano in termini di azione e dedizione a favore degli gli altri. Era sempre pronta a dare una mano a chi si trovava in difficoltà. Per questo, ricorda la mamma, oltre al lavoro, impegnava il suo tempo libero a favore della comunità.

«Era parte attiva», sottolineano i genitori, «del gruppo di Protezione Civile locale. Era presente a tutte le esercitazioni e sempre pronta a correre in aiuto di chi aveva bisogno quando si verificavano criticità sul territorio e vere e proprie catastrofi naturali. Aveva partecipato come volontaria alle operazioni di soccorso del terribile terremoto che si era abbattuto sull’Abruzzo. Era andata all’Aquila per dare una mano ai terremotati».

La notizia della morte della 42 enne, mamma di una bimba, ha scosso i colleghi di lavoro del Pronto soccorso di Dolo, gli amici e volontari della Protezione civile e i tantissimi amici che ne hanno apprezzato in questi anni la forza d’animo e il coraggio.

«Era stata colpita da un tumore 7 anni fa», prosegue la madre, «e in tutto questo tempo non ha mai smesso di lavorare. Si sottoponeva alle terapie e lavorava come infermiera senza mai lamentarsi». Purtroppo il tumore è ricomparso in forma aggressiva e il quadro clinico della donna è precipitato. Toccanti le parole nell’epigrafe.

I funerali di Elisabetta Savio si terranno martedì 17 ottobre alle 9.30 nel Duomo di San Rocco a Dolo dove il feretro arriverà dall’obitorio dell’ospedale civile del paese. Un rosario di suffragio inoltre verrà recitato oggi alle ore 18 sempre nel Duomo di Dolo.