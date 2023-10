Colonie feline, ecco il bando di contributi del Comune di Venezia

È stato pubblicato in Albo pretorio del Comune di Venezia il bando con il quale l’Amministrazione raccoglie le richieste di contributo per le associazioni protezionistiche che si occupano di felini. Il totale delle risorse a disposizione è pari a 26.000 euro, superiori a quelli dello scorso anno, che manifesta concretamente la volontà di sostenere l'attività dei soggetti che operano costantemente in questo settore.

Le spese ammissibili per valutare il contributo riguardano i costi sostenuti nell'anno 2023 per l'acquisto di alimenti, per materiali e servizi utilizzati per la realizzazione delle attività e per le spese di trasporto degli animali e dei loro accompagnatori, debitamente documentate. In ogni caso la somma assegnata proporzionalmente a ogni soggetto avente titolo sarà concessa nella misura massima pari al 50% della spesa complessiva effettivamente sostenute.

La domanda di contributo dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello allegato all’avviso, compilata in ogni sua parte e inviata via PEC all'indirizzo: verdepubblico@pec.comune.venezia.it entro le ore 12:00 del 06/11/2023.

Un sostegno importante per le tante colonie feline presenti nel territorio veneziano, per le quali si mobilitano appassionati e volontari, spesso spendendo soldi di tasca loro. «Come richiesto dal Sindaco Brugnaro, anche quest'anno - spiega l’assessore Massimiliano De Martin - vogliamo dare come Amministrazione un chiaro segnale di attenzione al mondo delle associazioni che si occupano della tutela, della cura dei gatti e del loro sostentamento. Un impegno che abbiamo voluto mantenere, quest'anno stanziando a bilancio 26.000 euro proprio per questo tipo di attività. Un aumento di risorse che dimostra quanto questa Giunta riconosca gli sforzi compiuti dalle associazioni protezionistiche per la tutela al randagismo felino, in un momento storico in cui risulta difficile il reperimento di volontari e di risorse necessarie alla cura dei felini, cosa che, tra l'altro, ci è stata rappresentata in più occasioni dalle stesse associazioni. Venezia si dimostra ancora una volta in prima linea nell'attenzione verso gli animali d'affezione: lo fa con i gatti, sostenendo chi se ne prende cura e avendo in previsione la realizzazione di un gattile a San Giuliano e con i cani, per i quali il nuovo e moderno canile fortemente voluto e realizzato proprio a San Giuliano, permette a questi animali di godere della tranquillità di una parte del Parco che abbiamo voluto dedicare a loro». Dalle parole dell’assessore, quindi, la conferma che il Comune intende realizzare il nuovo gattile, una urgenza visto che quello di Malamocco non ha più posti.