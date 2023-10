Venezia riscopre il piacere della lettura. Una libreria indipendente in arrivo a Cannaregio

C’è un prodotto a Venezia che, ultimamente, sembra tirare più di spritz e cicchetti. Ed è, inaspettatamente, il libro. I quattro mila visitatori alla prima Fiera organizzata in città a inizio ottobre a San Francesco della Vigna sono lì a dimostrarlo. Insieme alle tante piccole realtà editoriali veneziane. O alla recente inaugurazione di una grande realtà editoriale come Feltrinelli in campo Sant’Agostin.

In una città che si svuota e dove sembrano spuntare solo bar e ristoranti per turisti, i lettori dunque non mancano. E nel variopinto panorama cittadino, ecco che una nuova libreria indipendente è pronta a fare il suo esordio.

Si tratta della Karass che inaugurerà a fine mese (la data da segnare è quella del 29 ottobre) in calle Giacinto Gallina a Cannaregio.

Il nuovo punto vendita nasce da un’idea di Edoardo Capaldo, 42 anni, ex grafico e custode della chiesa di San Donato a Murano, e della moglie Naida DeCosta, 40 anni, dipendente in un negozio di vetro. La nuova libreria occuperà gli spazi precedentemente appartenuti a una cartolerie e poi a una sanitaria, chiusa ormai da tempo.

Il nome, poi, è già di per sé una dichiarazione d’intenti ben precisa. La parola Karass, infatti, è tratta da un libro di Kurt Vonnegut (“Ghiaccio Nove”) e sta a significare un gruppo di persone unite da un destino comune senza tuttavia esserne al corrente. «Idealmente, nel nostro caso ci piace immaginare che questo gruppo rappresenti una comunità di lettori», spiega Capaldo.

Karass venderà sia libri di piccole case editrici indipendenti sia titoli delle case editrici più affermate, varierà dai generi classici come la letteratura americana specializzandosi soprattutto nei romanzi “weird”. E cioè: fantasy, fantascienza proveniente da tutto il mondo (Stati Uniti, Asia, India), realismo magico, horror. Insomma, una fetta di mercato attualmente scoperta in una città con un panorama variegato di librerie indipendenti, specializzate nei vari settori della narrativa, da quella dedicata alla nautica fino ai punti vendita generalisti dove trovare i titoli delle più importanti case editrici.

Scelta coraggiosa e controcorrente, sono gli stessi titolari della nuova libreria a definire simpaticamente la loro iniziativa una «follia programmata». Spinta, soprattutto, dalla passione: per la lettura, certo, ma anche per la città. «Non siamo editori ma semplici lettori», spiega Capaldo, «io ad esempio facevo il grafico, poi sono rimasto disoccupato e mi sono messo in proprio. Di recente ho lavorato come custode nella chiesa di San Donato, a Murano, dove viviamo».

Prima di trovare il coraggio di buttarsi in questa nuova avventura, Capaldo e sua moglie Naida si sono confrontati con altre librerie aperte in città, tra cui gli amici della Marco Polo. «Ci piace l’idea di poter sdoganare un certo tipo di storie solitamente considerate come infantili», spiegano ancora i due, «anche i fantasy infatti possono offrire cose interessanti. Così come gli horror, che scavano nella psicologia delle persone, affascinandole. Questo genere di letteratura ha un potenziale enorme e in questo momento storico è un’onda che si sta gonfiando. Il nostro obiettivo è di essere librai che possano avere un rapporto diretto, fatto di consigli, con i nostri clienti».