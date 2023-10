L’indagine sugli incidenti di La Linea: quattro mesi fa un tamponamento dubbio

Non ci sono solo gli incidenti del 3 ottobre scorso sul cavalcavia superiore di Mestre, e di sabato sera in via Carducci a Mestre.

Un autobus elettrico Yutong della società La Linea si era già schiantato lo scorso 16 giugno alle 16. 17 lungo la strada statale Romea.

Un banale tamponamento, un incidente di poco conto. E senza feriti. Ma che, alla luce degli incidenti avvenuti negli ultimi giorni, può assumere un valore diverso. In quell’occasione infatti l’autista del bus dichiarò in azienda che aveva registrato un problema ai freni, in particolare al sistema di frenata assistita. Invece di frenare – fu la sua spiegazione – il mezzo aveva avuto una sorta di accelerazione. L’autista però non fu creduto, il rapporto di lavoro fu interrotto.

«Gli accertamenti e le perizie, anche da parte delle assicurazioni», spiegano dalla società La linea, «accertarono che non c’era alcun guasto ai freni. E che il loro funzionamento era regolare».

Lo scorso 16 giugno era un venerdì.

L’autista era appena uscito dal deposito dell’azienda, lungo la Romea, e stava percorrendo la strada statale in direzione del centro commerciale “La Nave de Vero”, a Marghera, dove avrebbe iniziato il servizio. Il mezzo, della linea 13, doveva fare lo stesso percorso dell’autobus che si è schiantato sabato sera in via Carducci: Marghera-Via Porto di Cavergnago. Il tamponamento si verificò all’altezza della prima rotonda, alle 16. 17, così come da verbale. A bordo dell’autobus, proprio perché era appena partito dal deposito, non c’era nessuno. A rilevare l’incidente fu la Polizia locale. Dopo l’incidente i rapporti tra l’autista e la società si fecero più tesi. E, alla scadenza del contratto a termine, l’autista fu lasciato a casa.