Annone, auto travolge semaforo e sfonda la porta di casa: un ferito grave

Grave incidente stradale sabato sera, 14 ottobre, a Giai di Annone Veneto. Una macchina sfonda il portone di ingresso di un’abitazione e travolge il semaforo, abbattendolo, a pochi metri dalla discesa del sottopasso ferroviario. Il bilancio è di due ventenni feriti, di cui uno grave.

Gli inquilini dell’abitazione sono illesi. I danni alla casa sono notevoli, il semaforo dovrà essere sostituito. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco, e i carabinieri di San Stino di Livenza. Un rapporto dettagliato sull’accaduto verrà trasmesso alla Procura di Pordenone.

L’incidente è accaduto attorno all’ora di cena. Nella famiglia di Omar Bousselham, un uomo originario del Marocco che abita ad Annone Veneto dal 1997, la vita stava trascorrendo tranquillamente, quando a un tratto la moglie, che era in casa ed era la più vicina alla porta principale, ha percepito un botto violentissimo. Assieme alla figlia è uscita fuori e c’era una macchina con la parte anteriore completamente disintegrata. All’interno c’erano due ventenni; lui era alla guida della macchina, una Fiat Panda, risiede a San Sitno di Livenza e lei seduta sul posto del passeggero abita proprio ad Annone.

Il ragazzo ha subito i traumi più violenti ed è ricoverato in gravi condizioni a Portogruaro, la ragazza invece è stata medicata al Pronto soccorso e poi dimessa.

Attorno alla scena dell’incidente si è formato un capannello di persone in attesa che arrivassero soccorsi e forze dell’ordine. I rilievi sono durati alcune ore, poi i carabinieri si sono recati all’ospedale di Portogruaro per farsi consegnare referti ed eventualmente i documenti dei due feriti coinvolti.

«La macchina ha sfondato la porta di ingresso di casa mia e devo collocare un pannello per evitare la visita dei ladri», ha riferito il signor Bousselham, «ma non è solo quello. La vettura poi ha colpito il muro esterno della mia abitazione. Mia moglie è sotto shock. Posso dire, tuttavia, che sia andata bene. In fondo non è morto nessuno. Però ho avuto paura e ho paura. Qui le macchine corrono a una velocità pazzesca. Spaventata anche la figlia. «Su questa strada sono stati uccisi, in questi anni, molti dei nostri gatti. Una tragedia. È collocato un semaforo, gli automobilisti dovrebbero mostrarsi più corretti: hanno il dovere di rallentare».

Sul motivo della perdita di controllo dell’auto da parte del guidatore si formulano delle ipotesi: forse la velocità eccessiva collegata a una possibile distrazione.