Giornate del Fai, alla scoperta della biodiversità con La Fagiana di Eraclea

Tornano le giornate “ Fai d'Autunno”, con la visita all'azienda La Fagiana di Eraclea. Un migliaio di persone da tutto il Veneto hanno aderito all'iniziativa del Fondo Italiano per l'Ambiente alla scoperta delle tradizioni e della cultura del nostro territorio. Alla Fagiana hanno potuto scoprire i segreti della biodiversità e la storia della mezzadria, la trasformazione delle paludi in zona agricola e la storia della bonifica. Il direttore Eugenio Conte e il figlio Michele, che hanno in gestione la proprietà della famiglia Bastianello, li hanno accompagnati nel tour in azienda nelle prime ore del mattino.

