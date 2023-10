A Venezia è il giorno della Camminata rosa, con la musica della Big Vocal Orchestra

La Big Vocal Orchestra con le sue 200 voci ha accolto cantando l’esercito delle 1200 magliette fucsia che hanno partecipato all’ottava edizione della Camminata rosa, per la prevenzione del tumore al seno. Organizzata dal gruppo delle Pink Lioness in Venice con il supporto di Avapo Venezia e Canottieri Bucintoro, la camminata si è snodata su un percorso di cinque chilometri, dalla stazione Santa lucia fino alla Salute, dove si è tenuto il concerto del coro più numeroso di tutt’Italia, con la prese da anche delle Marie del Carnevale. Il motto dell’iniziativa, “prevenzione è vita” è anche il cuore pulsante della camminata che, attraverso la vendita dei kit ufficiali dell’evento ha raccolto i fondi per acquistare - come lo scorso anno - gli aghi scout, da impiegare per il macchinario diagnostico dell’Ospedale Civile. Gli aghi consentono di asportare tumori di piccolissime dimensioni che, anni fa, non avrebbero potuto essere rimossi. Una mattina di celebrazione della vita, con canzoni scoppiettanti, dai Depeche Mode ai Coldplay, fino si musical più amati, come Cats e Mamma Mia. Non sono mancati i riferimenti alla malattia, alla strage di Mestre e al recente anniversario del Vajont, con la canzone “Il signore delle montagne”. Testo e video Maria Ducoli

01:22