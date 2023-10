Venezia, rimprovera alcuni ragazzi: professore aggredito e riempito di sberle

Un’altra aggressione nel cuore della notte veneziana. Un’aggressione ad un insegnante che ha ripreso un ragazzetto per aver aperto una bottiglia di birra e buttato il tappo a terra. Tre violenti schiaffi hanno stordito l’insegnante e procuratogli contusioni guaribili in sette giorni.

Ma questa volta la non indifferenza di alcuni testimoni e il pronto intervento della polizia ferroviaria ha fatto sì che i ragazzi protagonisti dell’episodio venissero fermati poco dopo e identificati i minorenni sono stati trattenuti fino all’arrivo dei genitori a cui sono stati affidati. Il professore preso a schiaffi che vive nel Veneto Orientale ha sporto denuncia. I ragazzi identificati che hanno un’età compresa tra i 15 e i 18 anni, sono di Portogruaro.

«La notte di sabato della scorsa settimana, a Venezia, di ritorno con una mia amica da un concerto alla Fenice, siamo stati avvicinati da un gruppetto di ragazzi tra campo Santa Margherita e piazzale Roma. Qualcuno era maggiorenne, altri minorenni. Uno di questi ci ha chiesto un accendino, io non l’avevo la mia amica sì, e, così facendo, si è aperto una bottiglia di birra, lasciando cadere il tappo per terra – racconta il professore –. A una mia richiesta di tirarlo su, mi è arrivato uno schiaffo fortissimo, a cui ne sono seguiti altri due e una serie di minacce. Anche di morte.

A quel punto se ne sono andati. Altre persone che hanno assistito all’episodio quando raggiungo la stazione per salire in treno e tornare a casa mi hanno indicato dove erano finiti. Ironia della sorte erano saliti sul mio stesso treno. Ho chiamato la polizia ferroviaria dopo averli riconosciuti e gli agenti dopo averli fermati li ha portati in ufficio».

Il professore si è fatto medicare al Pronto soccorso. Ha riportato varie contusioni al volto. I medici lo hanno dimesso con una prognosi di una settimana.

«Il primo schiaffo è stato molto violento, tanto da stordirmi. Pensavo che si fosse riaperta la frattura alla mandibola che mi sono rotto. I ragazzi sono stati seguiti e identificati, io ho sette giorni di prognosi, salvo complicazioni, e un sentimento di disaffezione montante. Lo dico soprattutto da educatore, da docente, perché alcuni di questi ragazzi sono minorenni. Ho scelto di sporgere denuncia perché non si può accettare sempre la violenza di questi minorenni.

Questo fenomeno, a mio modo di vedere, sta degenerando, anche in una città, fino a qualche anno fa tranquilla, come Venezia». Ciclicamente in città e in terraferma nascono gruppetti di ragazzi che si rendono protagonisti di violente scorribande che finiscono sempre con arresti e pesanti condanne.